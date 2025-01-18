مخرج مسلسل "روح جدو" يعلن عن عرضه بإحدى المنصات الإلكترونية

أعلن المخرج أسامة عرابي عن عرض مسلسل “روح جدو”، على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، والتي اشترت حقوق عرض المسلسل، الذي تم الانتهاء من تصويره منذ عدة أشهر

ويعد مسلسل “روح جدو”، هو البطولة المطلقة الأولى للفنانة رنا رئيس، بعد نجاحها بمسلسل “ موضوع عائلي”، الذي عرض على منصة شاهد وحقق نجاحا كبيرًا

مسلسل روح جدو

وينتمي مسلسل "روح جدو" لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة المكونة من 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.

أبطال مسلسل روح جدو

مسلسل "روح جدو" من بطولة كل من رنا رئيس وإسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، محمد المحمدي، وآخرين، من إخراج أسامة عرابي وتأليف حسام كمال.

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