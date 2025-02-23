إصابة شاب بطلقات نارية على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في قنا

أصيب شاب بطلقات نارية، على يد شقيقه الأصغر بسبب خلافات مالية بينهما، حيث إن المجني عليه قام بصرف مبلغ مالي اقترضه والده من إحدى الجمعيات في قرية دنفيق، مركز نقادة، غرب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بإصابة شاب بطلقات نارية في قرية دنفيق التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة م، يبلغ من العمر 29 عامًا، أطلق عليه شقيقه يُدعى ع، يبلغ من العمر 28 عامًا، أعيرة نارية بسبب خلافات مالية بينهما بعد قيام المتهم باستغلال أموال والده الذي اقترضها معه وقام بضياعها وصرفها.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.