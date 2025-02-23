أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 بلغت 48,339 شهيدا.

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بوصول مستشفيات قطاع غزة 10 شهداء انتشال و0 إصابات، خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,339 شهيدا و111,753 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة الصحة.

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