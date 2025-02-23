خالد البلشي يقدم كشف حساب عن تحديث مبنى نقابة الصحفيين

قدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمرشح على نفس المقعد في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، للجمعية العمومية، كشف حساب عن تحديث مبنى نقابة.

وقال:" ربما هذا هو التعبير الأمثل لما لحق بمبنى النقابة نتيجة تعطيل دام لفترة طويلة، حيث طالت آثار التعطيل، العديد من مرافق النقابة إضافة إلى مشاكل متوارثة، وكانت البداية مع مطلع عمل المجلس الحالي، باتخاذ قرارات سريعة بفتح المبنى من جديد لأصحابه وإعادة الكراسي وكذلك استعادة دور الجمعية العمومية "الدور الرابع" وإزالة الحواجز الخشبية والمكاتب التي تم وضعها فيه، بتعاون بين النقيب والسكرتير العام وأعضاء مجلس النقابة، لكن التأثير كأن أعمق وهو ما استدعى عملية تجديد شاملة للمبنى استغرقت فترة طويلة من عمل المجلس الحالي".

أولًا- مشروع تطوير الواجهات الجانبية للنقابة وإزالة مصادر الخطر

قال:" تم تجديد وصيانة الواجهات الجانبية الثلاثة للنقابة، وإزالة مصادر الخطر منها وهي الواجهة المطلة على نادي القضاء، وواجهة نقابة المحامين، وواجهة دار القضاء العالي، خاصة أن هذه الواجهات لم تخضع لأي أعمال صيانة أو طلاء منذ أكثر من 23 عامًا وكانت الواجهة المطلة على نادي القضاة قد تحولت لمصدر خطر منذ سنوات وقبل البدء في تطوير الواجهة الأمامية، حيث كانت بعض الأجزاء الجبسية المتساقطة من ناحية نادي القضاة تشكل خطرًا كبيرًا، مسببةً أضرارًا جسيمة لمسجد نادي القضاء، كما أدت إلى إصابة بعض المتعاملين مع النادي".

واجهة مبنى النقابة



وأضاف:" بدأت النقابة بطلب عروض من عدة شركات متخصصة، من بينها شركتي المحمودية والمقاولون العرب، فقدمت الأولى عرضا لإصلاح واجهة واحدة وهي المطلة على نادي القضاة بقيمة 2.7 مليون جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، لكنها قدمت ملاحظة بأن الأعمال قد تؤدي لإلحاق اضرار جسيمة باللاند سكيب بنادي القضاة، وقدمت المقاولون عرضًا لإصلاح نفس الواجهة مع تعهدها بعدم حدوث اضرار مقابل 10.5 مليون جنيه، بعد التفاوض شارك فيه النقيب وبعض كبار المسؤولين، تم التوصل إلى اتفاق مع شركة المقاولون العرب، لإزالة مصادر الخطر، وإعادة طلاء وتجديد وصيانة الواجهات الثلاث، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليون جنيه فقط بعد أن اكتفت الشركة بتحميل النقابة تكاليف أيجار المعدات والدهانات كجزء من المسئولية المجتمعية للشركة باعتبارها المنفذة للمبنى، وتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف أحد الاستشاريين المتطوعين".

ثانيًا- مشروع رقمنة النقابة وتطوير خدماتها المالية والإدارية:

وأوضح البلشي في كشف الحساب:" أنه في إطار جهود النقابة للارتقاء بالخدمات المالية والإدارية، تم تنفيذ مشروع شامل لتطوير وتحديث أنظمة البرمجيات والتحول الرقمي، خاصة أن سيرفرات النقابة القديمة كانت قد أصبحت خارج نطاق الخدمة، علما بأن تكلفة شرائها كان يتجاوز ٤ ملايين جنيه، وهي تكلفة كانت ستضيف أعباء كبيرة على النقابة، مما استدعى تحديث السيستم، باسرع وقت خاصة أن تنفيذه سيؤدي إلى نقلة نوعية في تطبيقات النقابة الخدمية والمالية المستخدمة على مدار الساعة".

وقال:"تم تنفيذ السيستم من خلال مناقصة عامة سحبت كراسة الشروط 21 شركة، تقدمت منها 7 شركات للمناقصة، ووفقًا للإجراءات القانونية، تم اختيار مركز "أماك" التابع لمؤسسة الأهرام كمستشار للنقابة في هذه العمليات".

واضاف:"بعد انتهاء المناقصة تم إجراء ممارسة بين أفضل ثلاث شركات قدمت عروضا مالية وفنية، ليتم تخفيض تكلفة المشروع إلى 13.6 مليون جنيه لمدة 10 سنوات، متضمنةً خدمات الاستضافة السحابية (Cloud)، وتطوير البرمجيات والتطبيقات، وإنشاء تطبيق للنقابة على الهواتف المحمولة، وتحديث الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحويل جميع العمليات الإدارية والمالية إلى أنظمة رقمية متطورة وفقًا لأحدث المعايير العالمية".

جدير بالذكر أن النقابة كانت قد تواصلت في عام 2022 مع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ المشروع، لكن العرض المقدم حينها لم يشمل تطوير الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول، ولا الاستضافة وبلغت تكلفته 15 مليون جنيه.

ويعد هذا المشروع نقلة نوعية ضخمة من شأنها تحسين سرعة الأداء، وتوفير الوقت والجهد على الصحفيين، وتسهيل الحصول على الخدمات المختلفة، مثل صرف البدلات والمعاشات، دون الحاجة إلى التنقل للنقابة أو المصارف. كما يسهم في تحديث آليات التعامل المالي، عبر التكامل مع الأنظمة البنكية والمحافظ الإلكترونية، مما يعكس التزام النقابة بتطوير خدماتها بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية.

وتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل الموقع وتطبيق الموبايل وبوابة الدفع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة، ليكون إضافة جوهرية تسهم في رفع كفاءة النقابة وخدمة أعضائها بأفضل شكل ممكن.

ثالثًا- تحديثات شاملة لمركز التدريب بالنقابة لتعزيز الكفاءة المهنية:

وقال نقيب الصحفيين:" بينما كان الرهان في بداية الدورة على تشغيل مركز التدريب في النقابة بكامل طاقته والاستفادة من الاستديوهات والامكانيات التقنية بالمركز التي تعطلت لـ 6 سنوات فورا، جاءت المفاجأة لتكشف عن أن ما طال المبنى طال المركز حيث تقادمت جميع برامجه وانتهت رخصها بسبب عدم التحديث وهو ما طال ايضا نظام الحماية بالمركز، أما المفاجأة الأكبر فتمثلت في أن خرائط شبكات ربط المركز اختفت، فيما لم يتم جرد أجهزته لحد اكتشاف كاميرا ملاعب موجودة في أكياس بلاستيكية بأحد الخزائن".

وأضاف:" ولم يكن هناك بد من القيام بعملية جرد وتحديث شامل، حيث قدرت تكاليف تجديد رخص البرامج بما يصل لمليوني جنيه، وكان الحل هو الاستعانة بالمصادر المفتوحة، وتم تنفيذ أعمال تطوير شاملة لمركز، حيث شملت التحديثات تجديد برامج المركز وتطوير الصوتيات، والإضاءة، والتصوير، وإنتاج الاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية، بالإضافة إلى ربط جميع التجهيزات الإلكترونية بأحدث الأجهزة لضمان سرعة وكفاءة الأداء، وإعداد حقيبة تدريبية متكاملة وانشاء موقع للمركز.

وتابع: تم تنفيذ كل ذلك تحت إشراف لجنة التدريب برئاسة الزميل محمد سعد عبد الحفيظ وذلك من خلال فنين متخصصين بقيادة الاستاذ جمال غيطاس وباقل التكاليف الممكنة ليبدأ المركز عمله بعد ما يقرب من 9 شهور.. ونتيجة لعملية التحديث وعبر شراكات وبروتوكولات تم عقدها مع جهات مختلفة منها الاتحاد الدولي ومؤسسة هيكل وعدد من المؤسسات والجامعات، حقق المركز عدد من النتائج المهمة:

1- إضافة استديو تليفزيوني جديد من خلال تطوير استديو التصوير الفوتغرافي، مما أسهم في زيادة عدد الدورات التدريبية لتغطي مختلف التخصصات الصحفية والمهنية والعامة، ليستفيد منها الصحفيون وأسرهم.

2- تم عقد أكثر من 120 دورة استفاد منها 2500 عضو في مختلف التخصصات وبمختلف فروع الصحافة كما تم توسيع شبكة المدربين.

3- حقق المركز دخل للنقابة يصل لمليون ونصف مليون جنيه، تم انفاق جانب منها على إعداد دورات للزملاء في الأقاليم.

4- استخدام جزء من عائد المركز في تطوير وتحديث مركز للتدريب بالنقابة الفرعية بالاسكندرية ضم قاعة تدريب حديثة واستديو مجهز.

رابعًا- تحديث وصيانة شاملة للتكييف المركزي بمبنى النقابة:

وقال نقيب الصحفيين:"مع بداية الدورة النقابية فوجيء مجلس النقابة بانهيار شامل في نظام التكييف المركزي بمبنى النقابة، ليعمل بأقل من 20 % من طاقته، لنبدأ عملية صيانة ورفع كفاءة شاملة لتنفيذ هذه الإصلاحات وضمان بيئة عمل مريحة داخل مبنى النقابة. وكان المجلس السابق وقبل وصول التكييف إلى هذه المرحلة قد تقدم بطلب لإصلاح المنظومة وجاء عرض الإصلاح في عام 2022 وقبل تحرير سعر الصرف في مارس 2023 ليصل إلى 8 ملايين جنيه، ووصلت العروض إلى 11 مليون بعد زيادة سعر الصرف.

واضاف:"مع بداية الأزمة قامت النقابة، بالتعاون مع أحد الاستشاريين "المتطوعين" وإحدى الشركات المتخصصة، بتنفيذ أكبر عملية صيانة ورفع كفاءة لأنظمة التكييف المركزي، التي تضم 20 محركًا، مما أدى إلى استعادة أكثر من 90% من كفاءتها التشغيلية. كما تم تنفيذ عملية غسيل شاملة لشبكة المياه الخاصة بالتكييف المركزي، التي تغذي المبنى المكون من 8 أدوار، بمساحة 2000 متر لكل دور، وذلك بعد فشلها بالكامل بسبب اختلاط الزيوت بها، وذلك تحت إشراف نخبة من أكبر الأساتذة المتخصصين من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى جانب فريق إداري متكامل.

تم إنجاز هذه الأعمال خلال أقل من 8 أشهر، وبتكلفة لم تتجاوز 3.5 ملايين جنيه وفقًا لأسعار 2023-2024. وقد شكلت هذه الخطوة نقلة نوعية في رفع كفاءة أجهزة التكييف المركزي، وهو ما كان بالغ الأهمية".

يذكر أن آخر صيانة لشبكة التكييف تمت عام 2018 بتكلفة تزيد عن 2 مليون جنيه، وبعدها بشهور تعطل ثلث قوة التكييف عن العمل مما اضطر النقابة للدخول في نزاع قانوني مع الشركة المنفذة.

خامسًا- تطوير وتعزيز الخدمات الطبية بالنقابة:

أكد «البلشي» أن بجهود متميزة من المشرف على مشروع العلاج، الزميل محمد الجارحي، وبالتنسيق مع النقيب والسكرتير العام تم تنفيذ مجموعة من التطورات المهمة لتعزيز الخدمات الطبية داخل النقابة، شملت:

1- إنشاء عيادتين تعملان طوال أيام الأسبوع، مع تناوب أكثر من خمسين طبيبًا لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

2- افتتاح عيادة للتأمين الصحي في الطابق الأول تعمل يوميًا، مع تخصيص طبيب من التأمين الصحي يحضر مرتين أسبوعيًا، لمتابعة الزملاء المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي.

3- افتتاح صيدلية للتأمين الصحي بالطابق الأرضي بالنقابة لصرف الأدوية للمشتركين بأسعار التأمين.

4- الاتفاق مع عدد من الصيدليات لتقديم العلاج للزملاء بأسعار مخفضة.

سادسًا - تطوير وتجديد قاعات النقابة وخدماتها:

وأشار إلى أن من بين الأعمال الهامة التي قام بها المجلس تطوير وتجديد ورفع كفاءة قاعات النقابة وصيانتها، ومن بينها:

1- تطوير مسرح النقابة حيث تم تحديث أنظمة الصوت والإضاءة به وجاري استكمال باقي الاعمال وذلك بعون ومساعدة من وزارة الثقافة

2- صيانة وتجديد قاعتا محمد حسنين هيكل وطه حسين بالدور الرابع.

وقد ساهمت مؤسسة هيكل في رفع كفاءتها، حيث تم تجديد الإضاءة، وإجراء أعمال الصيانة، وإعادة الطلاء، بما يليق باسم الكاتب الكبير، الذي تحمل القاعة اسمه.

3- تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة لمصاعد النقابة الأربعة إضافة لمصعد الخدمات المخصص لنقل البضائع ومستلزمات مطبخ النقابة.

4- إدخال كابل فايبر من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين وتقوية خدمات الانترنت بالنقابة وجاري العمل على تحديث الفاير وول الخاص بالنقابة وكذلك سويتشات النقابة لتحقيق أعلى استفادة من كابل الفايبر.

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