الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تربح 9 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.275 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 31010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 38530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 8712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11977 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.266 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 38450 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11875 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية  بختام تعاملات الأربعاء 19 فبراير 2025، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 38316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13581 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3203 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع أس المال السوقي البورصة البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة الشريعة الإسلامية ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجي اكس 30 محدد الاوزان

مواد متعلقة

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال 90 دقيقة

137.4 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

فرمان جديد تجاه أشرف بن شرقي في الأهلي

متى تسقط العقوبة عن المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

الزمالك يقرر تفعيل بند شراء محمود بنتايك

اليوم بـ50 جنيه، النواب يوافق على ضوابط تشغيل المحكوم عليهم للمنفعة العامة

لميس الحديدي تفتح خزائن أسرار نجيب ساويرس مساء اليوم

وزيرة التنمية المحلية توبخ رئيس حي بولاق الدكرور: لازم يكون في نظافة وانتظام

جمال شعبان يحذر من مرض خارج السيطرة يصيب بالسكتة القلبية والموت المفاجئ

جنرال روسي سابق يكشف تجنيد المخابرات السوفييتية لـ ترامب تحت اسم مستعار

منوعات

المزيد

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

معرض للتصوير المفاهيمي يجمع بين الأدب والصورة، عندما تلتقي العدسة بروايات نجيب محفوظ (فيديو)

مصرع وإصابة 84 شخصا في انهيار قاعة لتناول الطعام ببيرو

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

المزيد

انفوجراف

تشييع الجثامين بعد شهور من الوفاة.. مراسم جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاعتماد على الساعات الذكية في تحديد موعد الصلاة والصيام؟.. تعرف على رأي الشرع

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بتغير الأحوال للأفضل

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية