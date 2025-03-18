ماذا تعرف عن علوم القرآن وما هي أشهر 10 كتب فيه؟

علوم القرآن مصطلح ربما لا يفهمه إلا نفر قليل ممن اختصه الله تعالي بحفظ القرآن الكريم ومدارسته، وربما لا يعرف الكثيرون شيئا عن علوم القرآن وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن ما هي علوم القرآن وما تعريف كل علم منها وكيف نشأت؟ وما هي أشهر المؤلفات التي كتبت في هذا العلم وما هي أشهر تلك العلوم التفاصيل ستجدونها في السطور التالية

ما هي علوم القرآن وكيف نشأت وما هي أشهر 10 كتب فيه؟

تعريف علوم القرآن



علوم القرآن هي العلوم التي تبحث فيما يتعلق بالقرآن من علم تجويد وقراءات، وعلم رسم، وعلم إعجاز، وعلم مشكل القرآن، وعلم الناسخ والمنسوخ، وأصول التفسير، وغير ذلك من علوم القرآن الكثيرة

أنواع علوم القرآن

أوصل الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن أنواع علوم القرآن إلى سبعة وأربعين نوعًا ثم قال: واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لا ستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره.

وأوصلها الحافظ السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن إلى ثمانين نوعًا ثم قال: فهذه ثمانون نوعًا على سبيل الإدماج ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على الثلاثمائة، وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة وقفت على كثير منها.

متى وكيف بدأت علوم القرآن



نشأت هذه العلوم من حيث وجودها في زمن النبوة والصحابة، وأما من حيث تدوينها فيختلف باختلاف كل نوع منها -حسب علمنا-، وأما من حيث تدوين كتاب يجمع مجمل علوم القرآن في كتاب فأول ما دون فيه حسب علمنا هو كتاب الزركشي البرهان في علوم القرآن،، وكذا كتاب الإتقان للإمام السيوطي.





أفضل 10 كتب ومراجع في علوم القرآن

اشتهر في علوم القرآن مجموعة من المؤلفات والإصدارات التي عنيت بكتاب الله تعالى وفيما يلي أفضل 10 كتب ومراجع في علوم القرآن:

1- الجامع لعلوم القرآن للإمام القرطبي

هو كتاب شامل في علوم القرآن الذي كتبه الإمام القرطبي، وهو من أشهر كتب التفسير وعلوم القرآن في التراث الإسلامي، ويعد من أهم المراجع العلمية في هذا المجال. يتكون الكتاب من عدة أجزاء، حيث يتناول الجزء الأول القراءات والأحكام الفقهية المتعلقة بالقراءة، والجزء الثاني يتناول علوم النحو والصرف والبلاغة، والجزء الثالث يتناول علوم التفسير والعلوم القرآنية الأخرى، والجزء الرابع يتناول التفسير الكامل للقرآن الكريم.

ما هي علوم القرآن وكيف نشأت وما هي أشهر 10 كتب فيه؟

2- مختصر تفسير القرطبي

هو كتاب صغير يلخص تفسير الإمام القرطبي للقرآن الكريم، ويعتبر من المصادر المهمة في علوم القرآن الإسلامية. ويحتوي المختصر على تفسير مختصر للآيات القرآنية، ويتضمن شرحًا لبعض المفردات والمصطلحات القرآنية وتفسيرها بشكل موجز.

ويتميز المختصر بأسلوبه البسيط والواضح، ويتضمن تفسيرًا لمعظم آيات القرآن الكريم، ويعد من المراجع المهمة في دراسة التفسير القرآني. ويعد هذا المختصر بمثابة ملخص لكتاب الجامع لعلوم القرآن للإمام القرطبي، ويساعد الطلاب والباحثين في فهم ودراسة مفاهيم التفسير القرآني بشكل موجز وسهل.

3- تفسير البيضاوي

تفسير البيضاوي هو تفسير للقرآن الكريم ألفه العالم المغربي محمد بن عبد الله البيضاوي، وقد اشتهر بالتفسير المنهجي الذي يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن والسنة، وتفسير الكلمات بمعانيها اللغوية والاصطلاحية. يتميز تفسير البيضاوي بأسلوبه السهل والواضح، ويتناول الموضوعات القرآنية بشكل شامل ومفصل، ويحرص البيضاوي في تفسيره على توضيح المفاهيم القرآنية بشكل دقيق ومنطقي، ويشرح أسماء الله الحسنى والمفاهيم الدينية والأخلاقية والتاريخية المذكورة في القرآن.

يتألف تفسير البيضاوي من عدة مجلدات، ويتضمن تفسيرًا لمعظم آيات القرآن الكريم، ويعد هذا التفسير بمثابة مرجع هام للدارسين والباحثين في علوم القرآن والتفسير الإسلامي.

4- تفسير الطبري

تفسير الطبري هو تفسير للقرآن الكريم ألفه المفسر الإسلامي العربي الشهير، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ويعد من أهم وأشهر التفاسير في التراث الإسلامي. يتميز تفسير الطبري بأنه يعتمد على الاستدلال بالآيات والأحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع المطروح، ويعتني بشكل كبير بالتفسير اللغوي والنحوي والصرفي والبلاغي للآيات القرآنية، ويقدم تفسيرًا مفصلًا لمعظم الآيات القرآنية.

5- معجم مقاييس اللغة لابن فارس

هو كتاب لغوي هام، ألفه العالم العربي الشهير، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأزدي المعروف باسم ابن فارس، وهو من أشهر المعاجم اللغوية في العالم العربي. ويتضمن الكتاب تعريفات وتفاسير للكلمات والمصطلحات العربية، ويعتبر مرجعًا مهمًا لدراسة اللغة العربية وفهمها. ويعد هذا المعجم من أكبر المعاجم اللغوية العربية، حيث يحتوي على حوالي 70 ألف مادة، ويشمل كافة مجالات اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة والأدب وغيرها.

6- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني

هو كتاب لغوي ألفه العالم الإيراني الشهير، الراغب الأصفهاني، ويعد من أهم المراجع في دراسة اللغة العربية وفهمها. ويتضمن الكتاب مفردات وألفاظ القرآن الكريم التي تحتاج إلى تفسير وشرح، ويشرح المعاني الدقيقة والمجازية والاصطلاحية للكلمات والمصطلحات القرآنية، ويتميز الكتاب بأسلوبه البسيط والواضح.

ويعد كتاب غريب القرآن بمثابة مرجع للطلاب والدارسين والمفسرين والباحثين في اللغة العربية والتفسير القرآني، وقد أثرى هذا الكتاب اللغة العربية والتفسير الإسلامي بشكل كبير، ولا يزال يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي حتى يومنا هذا.

7- معجم البلاغة للزركشي

هو كتاب لغوي ألفه العالم العربي الشهير، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الزركشي، ويعد من أهم المراجع في علوم اللغة العربية والبلاغة. ويتضمن ة مفردات وألفاظ البلاغة التي تستخدم في الخطاب العربي، ويقدم شرحًا مفصلًا وتعريفات دقيقة لهذه المفردات والألفاظ، ويشرح معانيها واستخداماتها اللغوية والبلاغية. ويتميز معجم البلاغة بأسلوبه الدقيق والواضح، ويحتوي على عدة مجلدات، ويشمل مفردات وألفاظ البلاغة في مختلف المجالات، مثل النحو والصرف والبلاغة والأدب والشعر وغيرها.

8- معاني القرآن وإعرابه للزجاج

هو كتاب لغوي هام، ألفه العالم العربي الشهير، أبو القاسم محمد بن أحمد الزجاج المعروف باسم الزجاج، ويعد من أهم المراجع في دراسة اللغة العربية وفهمها. يتضمن كتاب “معاني القرآن وإعرابه” شرحًا مفصلًا لمعاني الكلمات والألفاظ القرآنية، ويقدم تفسيرًا للآيات القرآنية وتعريفات دقيقة للمفردات القرآنية، ويشرح الأصول النحوية والصرفية للآيات القرآنية وإعرابها بشكل مفصل.

9- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي

هو كتاب لغوي وتفسيري شامل، ألفه العالم الإسلامي الشهير، جلال الدين السيوطي، ويعد من أهم المراجع في دراسة علوم القرآن الكريم. يتضمن الكتاب شرحًا مفصلًا للآيات القرآنية وتفسيرًا للمعاني الدقيقة لكلمات القرآن، ويشرح الأصول النحوية والصرفية والبلاغية التي تستخدم في القرآن الكريم، ويقدم تفسيرًا للمصطلحات القرآنية والاصطلاحات الشرعية والبلاغية التي تستخدم في القرآن.

10- البرهان في علوم القرآن للزركشي

هو كتاب لغوي وتفسيري شامل، ألفه العالم الإسلامي الشهير، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الزركشي، ويعد من أهم المراجع في دراسة علوم القرآن الكريم. ويتضمن الكتاب شرحًا مفصلًا للآيات القرآنية وتفسيرًا للمعاني الدقيقة لكلمات القرآن، ويشرح الأصول النحوية والصرفية والبلاغية التي تستخدم في القرآن الكريم، ويقدم تفسيرًا للمصطلحات القرآنية والاصطلاحات الشرعية والبلاغية التي تستخدم في القرآن.

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