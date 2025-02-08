يستهلها الشعشاعي وعبد الباسط لـ المصحف المجود، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت الموافق 9 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الأعلى 5 ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى القيامة والإنسان 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة يس30ق



38: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة التوبة 10ق



23: 9 (ص)تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى المؤمنون /النور 15 ق



43: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ محمد الصيفى وما تيسر من سورة الفرقان 15 ق



20: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد 15ق



12:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الأنعام 30ق



29: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة آل عمران 30ق



09: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة الكهف 15ق



أما الختمة المجودة



المصحف المجود للشيخ عبد الباسط عبد الصمد في 15:20 مدة التلاوة 29 ق



- والتلاوة من سورتى الانفطار / البروج تسبقها تقدمة د / صفوت زيد ومدة التلاوة 5ق



17:43 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الفتح 30ق



19:02 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق



20:40 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من قصار السور 15ق



21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الشورى 30ق



22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة النور30ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سور الحشر/الممتحنة/ الصف 45ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورتى فصلت / الرحمن 44ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة النمل 15ق



02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة البقرة 15ق.



02:53 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة آل عمران 30ق.



03:58 (قرأن قبل الفجر) للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة سبأ 30ق.



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