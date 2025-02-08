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ثقافة وفنون

يستهلها الشعشاعي وعبد الباسط لـ المصحف المجود، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت الموافق 9 شعبان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  عبدالفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورة الأعلى 5 ق 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتى القيامة والإنسان 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة يس30ق

38: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى  وما تيسر من سورة التوبة 10ق

23: 9 (ص)تلاوة للشيخ  عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورتى المؤمنون /النور 15 ق

43: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ  محمد الصيفى  وما تيسر من سورة الفرقان   15 ق

20: 11 (قرآن  قبل الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد محمد عامر وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد  15ق

12:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الأنعام 30ق

29: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل  وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

09: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / على محمود  وما تيسر من سورة الكهف    15ق

أما الختمة المجودة
 

المصحف المجود للشيخ عبد الباسط عبد الصمد في 15:20 مدة التلاوة 29 ق  


- والتلاوة من سورتى الانفطار / البروج تسبقها تقدمة  د / صفوت زيد  ومدة التلاوة 5ق

17:43 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الفتح   30ق

19:02 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من  سورة الأنبياء  30ق

20:40 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من قصار السور 15ق

21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الشورى 30ق

22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورة النور30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سور الحشر/الممتحنة/ الصف  45ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورتى فصلت / الرحمن  44ق

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ  أحمد نعينع وما تيسر من سورة النمل  15ق

02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة البقرة  15ق.

02:53 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة آل عمران 30ق.

03:58 (قرأن قبل الفجر) للشيخ  أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة سبأ 30ق.
 

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