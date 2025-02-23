مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية يتفقد أعمال التطوير بالقاهرة الخديوية

تفقد اللواء الدكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية مشروع التطوير بالقاهرة الخديوية بمرافقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة.



حيث شملت الجولة تفقد أعمال التطوير بحديقة الأزبكية، وأعمال الترميم بالمرحلة الثالثة لتطوير القاهرة الخديوية بشارع طلعت حرب وقصر النيل، وكذلك تم تفقد مثلث الشريفين والبورصة والشوارع البينية التي تم تخصيصها للمشاه، والأعمال الفنية والثقافية التي تقام بالشارع.

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