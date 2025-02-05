الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

المرشد الإيراني يعين نعيم قاسم ممثلًا له في لبنان

المرشد الإيراني،
المرشد الإيراني، فيتو

عين المرشد الإيراني، على خامنئي، اليوم الأربعاء، الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، ممثلا له في لبنان، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

حسن نصرالله هو الممثل السابق لـ «خامنئي»

وكان الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، هو الممثل السابق لـ «خامنئي» في لبنان قبل اغتياله.

انتخاب نعيم قاسم، أمينا عاما للحزب

وأعلن حزب الله اللبناني، في 29 أكتوبر الماضي، انتخاب نعيم قاسم، أمينا عاما للحزب، خلفا لحسن نصر الله، الذي اغتيل جراء غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر الماضي.

وعلى الجانب الأخر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  في بيان صادر عنه الإثنين الماضى، أن قوات الفرقة 91 دمرت بنى تحتية ومستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. 

جيش الاحتلال يدمر مستودعات أسلحة لحزب الله 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: إن "قوات اللواء 769 واللواء 7 تواصل العمل في جنوب لبنان، زاعما أن ذلك بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان للحفاظ على الإنجازات العملياتية في المنطقة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أنه على مدار الأيام الماضية نفذت القوات أعمال تمشيط لتطهير المنطقة وتدمير بنى تحتية لحزب الله.

 قذائف هاون وصواريخ وقذائف صاروخية

وتابع جيش الاحتلال  "في إحدى العمليات عثرت القوات على عدة مستودعات أسلحة احتوت على قذائف هاون وصواريخ وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وقطع أسلحة وعتاد عسكري، وتمت مصادرة جميع الوسائل القتالية وتدمير مستودعات الأسلحة".

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