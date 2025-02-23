الأحد 23 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

رامي جمال يحيي حفلًا غنائيًّا الليلة بالزمالك

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

يحيي المطرب رامي جمال مساء اليوم الأحد حفلا غنائيا بأحد أماكن الحفلات الكبري بالزمالك، ومن المتوقع أن الحفل يشهد إقبالا كبيرا.

حفل رامي جمال 

ومن المفترض أن يقدم رامي جمال خلال حفله الليلة، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكان المطرب والملحن رامي جمال اعلن عن تأجيل طرحه ألبومه الجديد، الذي كان من المفترض أن يطرح خلال شهر يناير الجاري إلى موسم عيد الفطر.

وكتب رامي منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه:" حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت إن شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب وشوفت إن العيد يعتبر بداية الصيف ووقت جميل إن الألبوم يلحق يتسمع ".

وأضاف: “ وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت ف منها أريح شوية وأركز شوية وبالمرة أوحشكم شويه قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة اكتر ولا فرحانه اكتر ولا نص ونص”

وطرح مؤخرا النجم رامي جمال عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أغانيه بعنوان “حياتي الحلوة” 

أغنية حياتي الحلوة 

وأغنية حياتي الحلوة من كلمات حسام سعيد، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن ألحان الملحن الراحل محمد النادي، والذي وافته المنية في شهر يونيو من العام الماضي 2023.

 

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