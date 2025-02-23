الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس الأكاديمية العربية بالإسكندرية: النقل البحري ركيزة أساسية في دعم التنمية المستدامة

إسماعيل عبد الغفار
إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إن مؤتمر مارلوج يعد منصة علمية عالمية مرموقة تنظمه الأكاديمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية، ويحظى برعاية كريمة من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ورعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية.

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وأضاف "عبد الغفار": إن هذه الرعاية تعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به قطاعات النقل البحري واللوجيستيات باعتبارها ركيزة أساسية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
 
وأوضح أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، يأتي مؤتمر هذا العام تحت عنوان: "تطبيقات الذكاء الاصطناعي: نحو تشكيل مستقبل العالم الرقمي" بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري الذي بات يلعبه الذكاء الاصطناعي (AI) في إعادة تشكيل مختلف القطاعات، خاصة في مجال النقل البحري واللوجيستيات.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن التقنيات الذكية فرضت واقعًا جديدًا على ذلك القطاع الحيوي حيث لم يعد دمج الذكاء الاصطناعي في النقل الدولي واللوجيستيات مجرد خطوة نحو تحسين تقديم الخدمات، بل أصبح عنصرًا جوهريًا لضمان بقاء وتفوق هذه الصناعة في سوق عالمي شديد التنافسية.

 وختم كلمته معربًا عن ثقته فى أن هذا المؤتمر سيُثمر عن توصيات بناءة تسهم في تطوير موانينا المحلية والإقليمية، وتعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، مما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة البحرية والاقتصاد الوطني والإقليمي.

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التجارة البحرية والاقتصاد الوطني عبد الغفار أحمد أبو الغيط الفريق كامل الوزير

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