إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار في الإستروكس بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة 3 عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة كمية من مخدر الإستروكس.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج بحيازة مخدر الإستروكس والإتجار به وترويجه على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على 3 جرامات لمخدر الإستروكس، 2 فرد خرطوش و3 طلقات نارية.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة.

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