الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قوافل الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 33 ألف بطاقة ووثيقة

قوافل الأحوال المدنية
قوافل الأحوال المدنية متنقلة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط– شمال سيناء – الدقهلية).

وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج 5988 بطاقة رقم قومى، و27228 مصدرًا مميكنًا فى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتبارًا من يوم 22 /2/ 2025.

 

   
 

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة (15340)  لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية،  (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

و تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 1320 بطاقة رقم قومى و111 مصدرًا مميكنًا.   

عقب تداول فيديو، القبض على سائق سيارة أصاب فتاتين بكفر الشيخ

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة


                
كما واصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ 62  حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.    
 ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لـ 228 مواطن ومواطنة.

و بالإضافة إلى مواصلة إستقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 293 مواطن ومواطنة.
        
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحوال المدنية تجديد بطاقات الرقم القومي قوافل الأحوال المدنية قطاع الأحوال المدنية

مواد متعلقة

عقب تداول فيديو، القبض على سائق سيارة أصاب فتاتين بكفر الشيخ

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط سائق وعاطل لنصبهما على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

تحرير 1059 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية يديرها عامل في الفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأكتوبر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رمضان 2025، تعرف على أجر أحمد العوضي ببرنامج "رامز إيلون مصر"

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

بث مباشر لمراسم جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ( فيديو)

نائب مطروح يرفض تصريحات رجل أعمال بشأن تعطيل الاستثمار بالمحافظة

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 84 شخصا في انهيار قاعة لتناول الطعام ببيرو

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

رونالدو ينشر صورة بالزي الوطني السعودي مع الأمير محمد بن سلمان ويعلق

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بحل الخلافات مع الآخرين

معنى أضغان، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة محمد

المزيد
الجريدة الرسمية