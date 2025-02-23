كونتكت كارز تحتفل بمرور 20 عامًا من الريادة في قطاع السيارات

تحتفل كونتكت كارز بمرور 20 عامًا على انطلاقها كأول منصة متخصصة في سوق السيارات المصري، ومنذ تأسيسها، أصبحت كونتكت كارز الوجهة الأولى لكل ما يتعلق بالسيارات، حيث وفّرت حلولًا مبتكرة سهّلت على المستخدمين والتجار بيع وشراء السيارات، والحصول على التمويل والتأمين، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السوق.

وتُعد كونتكت كارز إحدى الشركات التابعة لشركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات التمويلية، بما في ذلك تمويل السيارات، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتأمين، وغيرها من الخدمات المتكاملة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء.

تطوير حلول تقنية جديدة ومبتكرة

وفي هذا السياق، أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، أن المجموعة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ كونتكت كارز، وتسعى إلى توسيع نطاقها بشكل مستمر من خلال توفير الدعم اللازم لتعزيز خدماتها الشاملة في قطاع السيارات، كما أشار إلى أن المنصة تمثل جزءًا أساسيًا من إستراتيجية كونتكت المالية القابضة لدعم التحول الرقمي وتطوير حلول رقمية متطورة، مما يجسد التزام المجموعة بالابتكار وتعزيز الاستدامة.



من جانبه، أعرب المهندس وليد كامل، المدير التنفيذي لشركة كونتكت كارز، عن فخره بمرور 20 عامًا على تأسيس منصة كونتكت كارز، مؤكدًا أن المنصة تبنت نهجًا مختلفًا في السوق، حيث ركزت على تطوير حلول تقنية جديدة ومبتكرة، وأضاف أن كونتكت كارز نجحت في إطلاق منتجات متطورة مثل "المزادات الرقمية"، التي تساعد الأفراد والتجار على بيع السيارات المستعملة بشفافية وسهولة، وخدمة"اطلبها"، التي مكّنت التجار والمستوردين من بيع سياراتهم بسرعة مع تقليل التكلفة التشغيلية للبيع.

تقديم أدوات رقمية متقدمة



وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تركيز كونتكت كارز على تقديم أدوات رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في توفير حلول أكثر كفاءة وسهولة لقطاع السيارات.

وفي هذا الإطار، نواصل في كونتكت كارز جهودنا لتعزيز ريادتنا في قطاع السيارات من خلال تطوير منصتنا باستمرار لتكون الوجهة الأولى لكل ما يتعلق بهذا القطاع، حيث تعتمد رؤيتنا المستقبلية على تقديم حلول رقمية أكثر تطورًا، مع تعزيز تجربة المستخدم ودعم المستوردين والوكلاء والتجار بطرق مبتكرة وفعالة، مما يساعد في تحقيق نمو مستدام لسوق السيارات المصري.

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