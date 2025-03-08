إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.. آية من كتاب الله تلخص مسيرة كتاب الله القرآن الكريم، الذي تكفل بحفظه منذ بدء الوحي وحتى الآن، فقد قيض الله لكتابه (القرآن الكريم) حفظة وقراء مشهورون علي مر العصور، أخذ الناس عنهم كتاب الله ورووا عنهم قراءته، وكانت سيرتهم خير دليل علي حفظ كتاب الله وقراءته وتعليمه وخلال السطور التالية نستعرض معكم أشهر قراء القرآن الكريم من الصحابة والتابعين.

أشهر قراء القرآن الكريم من الصحابة والتابعين



القراء المشهورون من الصحابة والتابعين

اشتهر من الصحابة رضوان الله عليهم قراء وحفظة كثيرون للقرآن الكريم، أخذ عنهم الناس قراءة القرآن الكريم كما نزل بها الوحي الكريم، واشتهر هؤلاء الصحابة بكونهم أعلام في حفظ وقراءة كتاب الله تعالى وخلال السطور التالية نستعرض معكم أشهر قراء القرآن الكريم من الصحابة فإلي التفاصيل



1- عثمان بن عفان (ت 35هـ) قرأ عليه المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وأبو عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش، وأبو الأسود الدؤلي.



2- علي بن أبي طالب (ت 40 هـ) قرأ عليه أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو الأسود الدؤلي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى.



3- اُبيّ بن كعب (توفي قبل مقتل عثمان بجمعة أو شهر) قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم للإرشاد والتعليم، وأبو هريرة، وابن عباس، وابن السائب، وغيرهم.



4- عبد الله بن مسعود (ت آخر سنة 32 هـ) قرأ عليه كثير، منهم: الحارث بن قيس، وذر ابن حبيش، وعلقمة، والسلمي.



5- زيد بن ثابت (ت 45 هـ)قرأ عليه أبو هريرة، وابن عباس، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو العالية الرياحي.

6- أبو موسى الأشعري (ت 44 هـ) قرأ عليه حطاب الرقاشي، وأبو الرجاء العطاردي، وأبو شيخ الهنائي.



7- أبو الدرداء (ت 32 هـ) هو عويمر بن زيد الأنصاري الخزرجي.قرأ عليه عبد الله بن عامر اليحصبي أحد القراء السبعة، وخليد ابن سعد، وخالد بن معدان، وغيرهم.



وقد حفظ هؤلاء السبعة القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضوه عليه، وأُخذ عنهم عرضا، وعليهم دارت أسانيد الأئمة العشرة. والحفاظ من الصحابة غير هؤلاء كثير.

أشهر قراء القرآن الكريم من الصحابة والتابعين





القراء المشهورون من التابعين

تلقى التابعون – رضي الله عنهم – القراءات عن الصحابة رحمهم الله، وتلقى بعضهم عن بعض. وقاموا مقام الصحابة في حفظ القراءات، وتبليغها، ونشرها في الأقطار الإسلامية. فيما يلي نستعرض ما تيسر منسيرة هؤلاء وأماكنهم في البلدان العربية:

بالمدينة

أبو الحارث عبد الله بن عياش (ت 69 هـ) قرأ عليه الإمام أبو جعفر أحد القراء العشرة، ويزيد بن رومان، وشيبة، ومسلم بن جندب، وغيرهم.



سعيد بن المسيب (ت 94 هـ) قرأ عليه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.



عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت 117 هـ) قرأ عليه الإمام نافع أحد القراء السبعة، وروى عنه الحروف أسيد بن ابي أسيد.



محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت 124 هـ) قرأ عليه الإمام نافع، وروى عنه الحروف عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي. وروى عنه أنس بن مالك، وغيره.



عروة بن الزبير (ت 93 هـ) وردت الرواية عنه في حروف القرآن. وروى عنه أولاده والزهري وجماعة.



سالم بن عبد الله (ت 106 هـ) وردت عنه الرواية في حروف القرآن. وهو أحد الفقهاء السبعة.



عمر بن عبد العزيز (ت 101 هـ) وردت عنه الرواية في حروف القرآن وكان حسن الصوت بالقرآن. ومناقبه كثيرة.



سليمان بن يسار (ت 107 هـ) وردت عنه الرواية في حروف القرآن. وهو تابعي جليل.

بمكة

عبد الله بن كثير. وهو مذكور في القراء السبعة.



عطاء بن ابي رباح (ت 115 هـ) قرأ عليه أبو عمرو، ووردت عنه الرواية في حروف القرآن.



طاووس بن كيسان اليماني (ت 106 هـ) وردت عنه الرواية في حروف القرآن. وهو تابعي كبير مشهور.

مجاهد بن جبر (ت 103 هـ) قرأ عليه ابن كثير أحد القراء السبعة، وكذا أبو عمرو بن العلاء، وقرأ عليه أيضًاالأعمش وابن محيصن وحميد بن قيس وغيرهم.



عكرمة مولى ابن عباس (ت 105 هـ) وردت عنه الرواية في حروف القرآن، وقرأ عليه علباء بن أحمر، وأبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، وروى عنه خلق، واعتمده البخاري.



عبيد بن عمير (ت 74 هـ) وردت عنه الرواية في حروف القرآن. وروى عنه مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار.



عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة (ت117 هـ) وردت عنه الرواية في حروف القرآن كما قاله الداني وهو تابعي مشهور.



ابن محيصن (ت 123 هـ) وهو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي. قرأ عليه شبل بن عباد، وعيسى بن عمر القاري، وأبو عمرو أحد القراء السبعة، وحدث عنه جماعة، وهو ثقة.

بالكوفة

سليمان بن مهران الأعمش (ت 148 هـ) قرأ عليه الإمام حمزة أحد القراء السبعة، وابن أبي ليلى، وجرير بن عبد الحميد، وغيرهم. وروى عنه الحروف محمد بن ميمون، ومحمد بن عبد الله المعروف بزاهر.



عاصم بن بهدلة، أحد القراء السبعة ومذكور معهم.



علقمة بن قيس (ت 62 هـ) قرأ عليه النخعي، وأبو أسحاق السبيعي، ويحيى بن وثاب، وغيرهم. ومناقبه جليلة.



الأسود بن يزيد (ت 75 هـ) قرأ عليه إبراهيم النخعي، وأبو أسحاق السبيعي، ويحيى بن وثاب. وهو إمام جليل، كان يختم القرآن كل ست ليال، وفي رمضان كل ليلتين.



أبو عبد الرحمن السلمي (ت 74 هـ) هو عبد الله بن حبيب. قرأ عليه الحسن والحسين رضي الله عنهما، وعاصم، وعطاء ابن السائب، ويحيى بن وثاب، وعامر الشعبي، وغيرهم.



زر بن حبيش (ت 82 هـ) قرأ عليه عاصم، والأعمش، والسبيعي، وابن وثاب. وكان ابن مسعود يسأله عن اللغة.



سعيد بن جبير (ت 95 هـ) كان يؤم الناس في شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود وليلة بقراءة زيد بن ثابت.قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء من السبعة، والمنهال بن عمرو.



وكان بالكوفة غير هؤلاء أيضا.

بالبصرة

أبو عمرو بن العلاء، وهو مذكور في القراء السبعة.



أبو العالية الرياحي (ت 90 هـ)وهو رفيع بن مهران. قرأ عليه شعيب بن الحبحاب، والحسن بن الربيع، وأبو عمرو المذكور في القراء السبعة، وغيرهم.



يحيى بن يعمر (ت 90 هـ)قرأ عليه أبو عمرو المذكور في القراء السبعة، وعبد الله بن أبي إسحاق. وهو أول من نقط المصاحف.



نصر بن عاصم (ت 90 هـ) قرأ عليه أبو عمرو المذكور في القراء السبعة، وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وروى عنه الحروف عون العقيلي، ومالك بن دينار.

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