الأحد 23 فبراير 2025
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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع. 

مؤشر “إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% عند مستوى 30835 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 38309 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% عند مستوى 13558 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.59%  عند مستوى 8665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43%  عند مستوى 11875 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35%  عند مستوى 3244 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.266 تريليون جنيه.

 مؤشر “إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 38450 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11875 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية  بختام تعاملات الأربعاء 19 فبراير 2025، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجى إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 38316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13581 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3203 نقاط.

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