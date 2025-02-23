تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع.

مؤشر “إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% عند مستوى 30835 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 38309 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% عند مستوى 13558 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.59% عند مستوى 8665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% عند مستوى 11875 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% عند مستوى 3244 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.266 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 38450 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11875 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3232 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 19 فبراير 2025، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجى إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 38316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13581 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3203 نقاط.

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