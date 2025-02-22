7 نصائح وإرشادات هامة من الكهرباء للمواطنين بشأن العدادات مسبقة الدفع

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطواتها لتركيب العدادات الكودية للمنازل المخالفة أو العقارات التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الإزالة، فضلا عن خطة استبدال العدادات الميكانيكية القديمة بمسبقة الدفع.

وتستهدف وزارة الكهرباء استبدال 4.5 مليون عداد قديم باخر مسبق الدفع.

نصائح الكهرباء للمواطنين بخصوص العدادات مسبقة الدفع

من جانبه قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عده نصائح وإرشادات عامة للمشتركين مستخدمي العدادات مسبقة الدفع او ما يعرف بالعدادات ابو كارت كالتالي:

▪️التأكد من ضبط تاريخ العداد وفقًا للتقويم الميلادى حتى يستفيد المشترك من خاصية ( الوقت الصديق-friendly time ) أيام الجمع والعطلات الرسمية ومن الترتيب الزمنى لشرائح الاستهلاك

▪️وضع الكارت فى العداد قبل الذهاب لمركز شحن العدادات

▪️إستلام إيصال الشحن قبل مغادرة مركز الشحن

▪️وضع الشحنة بالعداد والتأكد من صحة مبلغ الشحن

▪️فى حالة عدم قبول العداد للشحن يتم تسجيل رسالة الخطأ -erro التى تظهر بالعداد وتصويرها إن أمكن قبل الذهاب لمركز الشحن ليتم حل المشكلة بسرعة

▪️ضرورة متابعة المبلغ المتبقى بالعداد ليتم الشحن قبل فصل الكهرباء عن المشترك

▪️عدم فتح غطاء روزتة العداد ( أطراف التوصيل ) لتجنب الغرامة المالية



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