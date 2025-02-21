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أخبار مصر

الكهرباء: تحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار خلال النصف الثاني من 2024

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي
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أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجري تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات، مشيرا إلى أنه تم تركيب 4.6 مليون عداد خلال النصف الثاني من 2024.
 

إجمالي محاضر سرقة التيار الكهربائي 


وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي محاضر سرقة التيار الكهربائي والتي تم تحريرها خلال النصف الثاني من 2024 وصلت إلى 1,9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلو وات وبقيمة مالية 4,2 مليار جنيه.

خطوات الكهرباء لمنع تكرار سرقة التيار الكهربائي

وأشار الوزير إلى أنه يجري مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار سرقات الكهرباء وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.

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