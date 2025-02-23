تفاصيل مراسم جنازة حسن نصر الله.. وفود رسمية من 79 دولة.. حشود شعبية كبيرة.. ووزير الخارجية الإيراني في مقدمة المشيعين

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد، مراسم تشييع لجثمان الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله ونائبه هاشم صفي الدين.

مراسم جنازة حسن نصر الله

وتقام المراسم في مدينة كميل شمعون الرياضية، بحضور حشود غفيرة من المشيعين والوفود الرسمية من مختلف أنحاء العالم.

وبدأت التحضيرات لهذا الحدث منذ أيام، حيث أشرفت لجنة خاصة على تنظيم المراسم لضمان سيرها بسلاسة. تم تجهيز المدينة الرياضية لاستقبال الأعداد الكبيرة من المشاركين، مع نصب شاشات عرض عملاقة لتمكين الجميع من متابعة المراسم بوضوح.

كما تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، بما في ذلك إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي لمدة أربع ساعات تزامنًا مع المراسم.

أبرز الحاضرين في جنازة حسن نصر الله

وتنطلق المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، يليها عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله.

ثم يلقي نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، كلمة تأبينية يشيد فيها بمسيرة الراحلين وتضحياتهما في سبيل المقاومة. بعد ذلك، تؤدى صلاة الجنازة على الجثمانين، قبل أن تنطلق مسيرة التشييع نحو أماكن الدفن المحددة.

ويحضر المراسم وفود رسمية من 79 دولة، بما في ذلك وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي وصل إلى بيروت صباح يوم التشييع للمشاركة في المراسم.

كما يشارك في التشييع شخصيات لبنانية بارزة، من بينها رئيس البرلمان نبيه بري، بالإضافة إلى ممثلين عن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام.

وشهدت المراسم أيضًا حضورًا شعبيًا واسعًا، حيث توافدت الحشود من مختلف المناطق اللبنانية، وبعضهم قدم سيرًا على الأقدام رغم الظروف الجوية الصعبة.

وسيتم دفن حسن نصر الله في قطعة أرض مستحدثة تقع بين الطريقين المؤديين إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بينما يدفن جثمان هاشم صفي الدين في مسقط رأسه ببلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان.

وتأتي هذه المراسم بعد مرور خمسة أشهر على اغتيال حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقرًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر 2024.

كما اغتيل خليفته، هاشم صفي الدين، في 3 أكتوبر 2024، في غارة أخرى على معقل الحزب في الضاحية. ورغم مرور هذه الفترة، حالت الظروف الأمنية دون إقامة مراسم التشييع في وقت سابق، مما أدى إلى دفن الجثمانين مؤقتًا في مواقع سرية حتى موعد التشييع الرسمي.

وتشهد المراسم تغطية إعلامية واسعة، حيث تشارك 400 مؤسسة إعلامية محلية ودولية في نقل الحدث، مع وجود 120 كاميرا لتوثيق المراسم من مختلف الزوايا.

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