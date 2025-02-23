إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأكتوبر

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث إنقلاب ميكروباص بأكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوجود حادث مرورى ووجود مصابين بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق سيارة ميكروباص مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، مما أسفر عن اصابة 5 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث المرورى.

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