زراعة عين شمس تستعد لافتتاح مؤتمر الأراضي الرطبة 26 فبراير

تستعد كلية زراعة عين شمس لافتتاح الموسم الخامس لنشاط "نموذج فا موديل عين شمس FA Model ASU" بمؤتمر بعنوان "اليوم العالمي للأراضي الرطبة" تحت شعار "حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025.

ويأتي ذلك تحت رعاية كلية الزراعة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ولاء محمد عبد الغني - عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس.

ويأتي هذا الحدث في إطار سلسلة الاحتفالات بالمناسبات البيئية التي تهتم بها الكلية والجامعة ووزارة البيئة، حيث يعد نموذج فا موديل نشاطًا طلابيًا غير ربحي يحاكي منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) ويعمل تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي.



ويشرف على تنظيم المؤتمر نجلاء محمد عبيد مدير البرامج الجديدة والمنسق العام لنموذج فا موديل، هبه نور الدين محمد أستاذ مساعد الاجتماع الريفي ومنسق الأنشطة الطلابية بالبرامج الجديدة

يستضيف المؤتمر الذي سيُعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية محاضرات متخصصة يقدمها خبراء بارزون، منهم:

- الدكتور سامي محمد عبدالله، أستاذ التربة والمياه بكلية الزراعة جامعة عين شمس.



- الدكتورة نشوى عبد العليم فتيان، أستاذة الميكروبيولوجيا الزراعية والمصنفة ضمن "أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم العربي" لعام 2024

- الدكتورة نهى عبد الوهاب محمد حسن، المتخصصة في عزل الميكروبات واستخدام الطحالب كمبيدات حيوية، الدكتورة بسمة محي، أستاذة بقسم علوم التربة بكلية الزراعة جامعة المنوفية.

كما تتضمن الفعاليات عرضًا لفيلم وثائقي عن الزراعة الرقمية، ولقاءً مع شخصية ملهمة، وورشة عملية عن تركيب التربة يقدمها طلاب نموذج فا موديل.

تأسس نموذج فا موديل عام 2017 في كلية الزراعة جامعة القاهرة، وتوسع ليشمل فروعًا في عدة جامعات مصرية منها عين شمس وبني سويف والفيوم والوادي الجديد وجنوب الوادي ودمياط والمنصورة، مما جعله من أبرز الأنشطة الطلابية على مستوى الجمهورية.

يهدف هذا النموذج إلى تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل من خلال تقديم جلسات وفعاليات تعليمية متخصصة تساهم في تأهيل كوادر شبابية قادرة على مواكبة تطورات المجال الزراعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.