الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين بالقاهرة

كيان تعليمى بدون
كيان تعليمى بدون ترخيص

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص"  للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.

حالة الطرق اليوم، زحام مروري بكورنيش النيل بشارعي رمسيس وشبرا مصر ومحور صفط اللبن

جرائم العنف ضد المرأة.. أنماطه وأسبابه.. وماذا قدمت وزارة الداخلية لمواجهة العنف ضد المرأة.. والعقوبات القانونية لردع المخالفين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات  الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الجريمة المنظمة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، زحام مروري بكورنيش النيل بشارعي رمسيس وشبرا مصر ومحور صفط اللبن

ضبط 420 تاجرا بحوزتهم 510 كيلو مواد مخدرة خلال حملات بالمحافظات

جرائم العنف ضد المرأة.. أنماطه وأسبابه.. وماذا قدمت وزارة الداخلية لمواجهة العنف ضد المرأة.. والعقوبات القانونية لردع المخالفين

ضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 811 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

أخبار الحوادث اليوم: تغريم الإعلامي إبراهيم فايق مليون جنيه.. تفاصيل مؤتمر هيئة الدفاع عن ضحايا سفاح المعمورة.. ومقتل تاجر كاوتش بطلق ناري في الشارع ببني سويف

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بأسوان

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

صلاح ضد مرموش، مانشستر سيتي يستضيف ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

بالسالب في هذه المنطقة، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

معنى أضغان، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة محمد

بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة اليوم

ارتفاع جديد في سعر الفراخ اليوم الأحد 23 فبراير 2025

كواليس قرار نتنياهو بشأن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

منوعات

المزيد

رونالدو ينشر صورة بالزي الوطني السعودي مع الأمير محمد بن سلمان ويعلق

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

الأوراق النقدية السورية تغطي طريق دمشق حلب، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسوق

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى أضغان، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة محمد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية