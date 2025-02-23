ضبط كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

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