الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

تفحم محتويات الشقة وماس كهربائي السبب، تفاصيل معاينة شقة محترقة بالنزهة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت معاينة نيابة النزهة، لموقع حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، عن تفحم جميع محتويات الشقة. 

وأضافت المعاينة أن ماسا كهربائيا بالوصلات وراء اندلاع النيران.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، وتمت محاصرة الحريق والسيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.


تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة النزهة القاهرة أمن القاهرة

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