السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تنتقل لمعاينة موقع حريق داخل شقة سكنية دون إصابات بالنزهة

النيابة تنتقل لمعاينة
النيابة تنتقل لمعاينة موقع حريق داخل شقة سكنية، فيتو

 انتقل فريق من نيابة النزهة، لمعاينة موقع حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وطلبت انتداب الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي للتحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، وتمت محاصرة الحريق والسيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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نيابة النزهة محافظة القاهرة أمن القاهرة

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