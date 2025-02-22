النيابة تنتقل لمعاينة موقع حريق داخل شقة سكنية دون إصابات بالنزهة

انتقل فريق من نيابة النزهة، لمعاينة موقع حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وطلبت انتداب الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي للتحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، وتمت محاصرة الحريق والسيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.