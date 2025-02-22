السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

القبض على شاب حاول إشعال أنبوبة بوتجاز بمنزل والديه في السلام

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقي رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب حاول إشعال أنبوبة البوتجاز داخل منزل والديه بسبب رفضهما إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة بمدينة السلام.

 

تلقي قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد قيام شاب بمحاولة إشعال أنبوبة البوتجاز داخل منزل والديه بسبب رفضهما إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال والدي الشاب وشهود العيان والجيران، وتبين محاولة الشباب إشعال أنبوبة البوتجاز داخل منزل والدية بسبب رفضهم إعطائه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الشاب واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مدينة السلام السلام أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام

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