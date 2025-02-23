الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

من بينهم ممثلون عن إيران، أبرز المشاركين في مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله

مراسم جنازة حسن نصر
مراسم جنازة حسن نصر الله

كلف رئيس الحكومة، نواف سلام، وزير العمل، محمد حيدر، بتمثيله في مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله، كما أكدت إيران مشاركتها بوفد رفيع المستوى، يتقدمه رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف.

ومن المتوقع حضور ممثلين عن فصائل عراقية موالية لإيران وحلفاء آخرين لحزب الله ضمن ما يُعرف بـ"محور المقاومة"

أبرز المشاركين في مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله 

وتستعد العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، 23 فبراير 2025، لإقامة مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، ونائبه هاشم صفي الدين، بعد مرور خمسة أشهر على اغتيالهما في غارات جوية إسرائيلية. 

ستُقام المراسم في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، أكبر ملاعب لبنان، حيث يتوقع حضور عشرات الآلاف من المشيعين.

مراسم جنازة حسن نصر الله 

تبدأ المراسم في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش) في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية.

 تستمر المراسم حوالي ساعة، يتخللها كلمة للأمين العام الحالي لحزب الله، نعيم قاسم، تليها صلاة الجنازة. بعد ذلك، سيتم نقل جثمان حسن نصر الله إلى مثواه الأخير في منطقة برج البراجنة قرب مطار رفيق الحريري الدولي، بينما يُنقل جثمان هاشم صفي الدين إلى مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر بجنوب لبنان، وفقًا لوصيته.

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تقام في ملعب رياضي، التفاصيل الكاملة لمراسم تشييع جثمان حسن نصر الله


 

في ظل التوقعات بحضور حشود كبيرة، رفعت القوات المسلحة اللبنانية جاهزيتها إلى 100% بدءًا من منتصف ليل السبت، مع نشر نقاط تمركز ودوريات على الطرق الرئيسية لتأمين وصول المشيعين من مختلف المناطق. كما تم التنسيق مع قوى الأمن الداخلي لضمان حفظ الأمن وتسهيل حركة المرور.

اغتيل  حسن نصر الله في 27 سبتمبر 2024، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستخدام قنابل خارقة للتحصينات.

 وبعد أسبوع، في 4 أكتوبر 2024، تم اغتيال خليفته، هاشم صفي الدين، في غارة مماثلة. تأتي مراسم التشييع اليوم بعد فترة من التوترات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة.

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