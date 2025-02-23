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تقام في ملعب رياضي، التفاصيل الكاملة لمراسم تشييع جثمان حسن نصر الله

تشييع جثمان حسن نصر
تشييع جثمان حسن نصر الله، فيتو

تستعد العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، لإقامة مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، ونائبه هاشم صفي الدين، بعد مرور خمسة أشهر على اغتيالهما في غارات جوية إسرائيلية.

جنازة حسن نصر الله 

 ستُقام المراسم في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، أكبر ملاعب لبنان، حيث يتوقع حضور عشرات الآلاف من المشيعين.

تفاصيل مراسم جنازة حسن نصر الله 

و تبدأ المراسم في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش) في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية.

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موعد ومكان جنازة حسن نصر الله

وتستمر المراسم حوالي ساعة، يتخللها كلمة للأمين العام الحالي لحزب الله، نعيم قاسم، تليها صلاة الجنازة، بعد ذلك، سيتم نقل جثمان حسن نصر الله إلى مثواه الأخير في منطقة برج البراجنة قرب مطار رفيق الحريري الدولي، بينما يُنقل جثمان هاشم صفي الدين إلى مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر بجنوب لبنان، وفقًا لوصيته.


الاستعدادات الأمنية لجنازة حسن نصر الله 

في ظل التوقعات بحضور حشود كبيرة، رفعت القوات المسلحة اللبنانية جاهزيتها إلى 100% بدءًا من منتصف ليل السبت، مع نشر نقاط تمركز ودوريات على الطرق الرئيسية لتأمين وصول المشيعين من مختلف المناطق. كما تم التنسيق مع قوى الأمن الداخلي لضمان حفظ الأمن وتسهيل حركة المرور.

استشهد  حسن نصر الله في 27 سبتمبر 2024، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستخدام قنابل خارقة للتحصينات. وبعد أسبوع، في 4 أكتوبر 2024، تم اغتيال خليفته، هاشم صفي الدين، في غارة مماثلة، وتأتي مراسم التشييع اليوم بعد فترة من التوترات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة.

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جنازة حسن نصر الله حسن نصر الله هاشم صفي الدين حزب الله لبنان

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