"أسنان عين شمس" تنظم عددا من الفعاليات ضمن الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم

نظّمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس عددًا من الفعاليات الهامة في إطار احتفالية الكلية باليوم العالمى لصحة الفم والأسنان.

اسنان عين شمس تنظم عددا من الفعاليات ضمن الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور كريم البطوطي عميد الكلية، وبالتعاون مع ريهام مجدي وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف الدكتور ولاء حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث تم تنظيم قافلة طبية لخدمة اللاجئين والمهاجرين بمنطقة عين شمس، بهدف توفير الرعاية الصحية وتعزيز الوعي حول أهمية العناية بصحة الفم والأسنان وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري،و تم تقديم الكشف الطبي والتوعية الصحية لعدد 30 مواطنًا سودانيًا؛ حيث تم تقديم الخدمات والفحوصات الطبية الشاملة لصحة الفم والأسنان للحاضرين، مع تقديم الاستشارات الطبية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى متابعة أو علاج.

كما تم تنظيم محاضرة توعوية حول أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، شملت التوعية بالطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان واستخدام الفرشاة والمعجون، مع التاكيد على أهمية الكشف الدوري على الأسنان واللثة، وتوضيح تأثير العادات الغذائية على صحة الفم والتوعية عن العلاقة بين الصحة النفسية وصحة الفم والأسنان، إلي جانب توزيع أدوات العناية بالفم، وشارك في القافلة عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الامتياز، الذين قدموا المساعدة في الفحوصات الطبية والتوعية الصحية.



كذلك قامت الكلية بتنظيم حملة توعية لقسم الأورام بمستشفى الدمرداش لتحسين جودة حياة مرضى أورام الرأس والرقبة الخاضعين للعلاج الإشعاعي، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم حول تأثير الإشعاع على صحة الفم والأسنان، وكيفية العناية بالفم خلال فترة العلاج. شملت الحملة تقديم محاضرة توعية باستخدام عرض تقديمي تناول تأثير العلاج الإشعاعي على الفم والأسنان والمشكلات المحتملة بالإضافة إلى تقديم نصائح حول العناية بصحة الفم. كما تم إجراء فحوصات مبدئية للمرضى وتقديم التوصيات العلاجية المناسبة، وتضمنت الحملة أيضًا توزيع قائمة تعليمات خاصة بالعناية المنزلية مع أدوات العناية بالفم، مثل فرش ومعجون الأسنان. في خطوة إيجابية نحو تحسين جودة حياة مرضى سرطان الرأس والرقبة من خلال توعيتهم بأهمية العناية بصحة الفم أثناء العلاج الإشعاعي.

وفي ختام الاحتفالية التي استمرت علي مدي يومين نظمت الكلية فعالية توعوية تهدف إلى إبراز العلاقة الوثيقة بين الصحة النفسية وصحة الفم تحت رعاية الإتحاد العالمي لطب الأسنان وقطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة، وذلك بحضور أ.د. كريم البطوطي عميد الكلية، أ.د. ولاء حامد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أ.د. ريهام مجدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من الأكاديميين وأطباء الاسنان وطلبه من كليات الصيدله والالسن والبنات والاداب والعلوم، وطلاب المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى التمريض والإداريين من كلية طب الاسنان وممثلين عن الاتحاد العالمي لطب الأسنان.

وأكد الدكتور كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان أن صحة الفم والأسنان تعد عنصرًا أساسيًا في الصحة العامة، حيث تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة والصحة البدنية والنفسية للأفراد، فالمشكلات الفموية، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، من بينها أمراض القلب والسكري.

مضيفا ان الوقاية والتوعية هما الركيزتان الأساسيتان للحفاظ على صحة الفم، مشيدا علي الدور المحوري لكليات طب الأسنان، في نشر الوعي وتقديم الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا؛ حيث لا يقتصر دورها على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد ليشمل التفاعل المباشر مع الفئات المحتاجة وتقديم الدعم الصحي والتوعوي لها.

وتضمنت الاحتفالية الختامية حلقة نقاشية بين عدد من أطباء الأسنان حول العلاقة ما بين صحة الفم والصحة النفسية، حيث تم تسليط الضوء على التأثيرات المتبادلة بين صحة الفم والصحة النفسية.

اعقبها تقديم مسرحية تفاعلية تم استخدام العروض التمثيلية التوصيل رسائل توعوية حول أهمية العناية بصحة الفم، مما ساهم في جذب انتباه الحضور وتعزيز فهمهم للممارسات الصحية بطريقة ممتعة ومبتكرة. وقد سلطت المسرحية الضوء على العلاقة بين الصحة النفسية وصحة الفم والأسنان، حيث تم توضيح كيف يمكن للحالة النفسية أن تؤثر على صحة الفم، وبالعكس.

واختتمت الاحتفالية بورشة عمل حول كيفية إدارة والسيطرة على الضغط النفسي والاكتئاب والقلق، بمشاركة عدد من طلبة الجامعة. حيث تم مناقشة أساليب فعالة للتعامل مع الضغوط النفسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.