جامعة عين شمس تعزز التعاون الأكاديمي مع "إكستر البريطانية"

استقبلت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدًا من جامعة إكستر البريطانية لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة عين شمس، لتأسيس حرم متميز لجامعة إكستر البريطانية داخل الحرم الجامعي الدولي لجامعة عين شمس.

زيارة وفد جامعة إكستر البريطانية لجامعة عين شمس

حضر الاجتماع د.أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي ود.كمال عبيد مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثلين وأساتذة من كليات الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات والتجارة، حيث جرت مناقشات علمية موسعة حول التعاون فى مجالات الطب والهندسة والتجارة.

تنسيق برامج أكاديمية جديدة تشمل درجات البكالوريوس

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تنسيق برامج أكاديمية جديدة تشمل درجات البكالوريوس والدراسات العليا في تخصصات متقدمة مثل: الروبوتات والذكاء الاصطناعي، إدارة الهندسة، تحليلات الأعمال، الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، الصحة العامة والعالمية، علم بيانات الصحة، وعلوم الحاسب والبيانات.

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