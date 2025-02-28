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رياضة

كولر يجتمع مع طبيب الأهلي للوقوف على حالة المصابين

على معلول
على معلول

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق من أجل الوقوف على حالة المصابين داخل الفريق. 

وتضم قائمة المصابين كلا من ياسر إبراهيم وعلى معلول وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة. 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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