صفقات الأهلي في يناير، ثنائي يصنع الفارق مع الاحمر في اللقاء الأول

انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك، الهدف الأول لـ أشرف بن شرقي لاعب القلعة الحمراء في مشاركته الأولي مع الفريق منذ انضمامه خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ميركاتو الأهلي الشتوي يصنع الفارق في اللقاء الأول

وضم الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الماضي 4 لاعبين، هم أرشف بن شرقي وجراديشار ومصطفي العش وأحمد رضا.

وصنع ثنائي من اللاعبين المنضمين للأهلي في الميركاتو الشتوي الفارق مع القلعة الحمراء خلال مشاركتهما الأولي مع الفريق.

حيث تالق جراديشار في مشاركته الاولي مع الأهلي عندما حل بديلا أمام بيراميدز ونجح في تسجيل هدف بجانب الحصول علي ركلة جزاء.

كما سار بن شرقي علي خطي جراديشار ولم يستغرق وقتا ووضع بصمته مع الأهلي من المشاركة الأولي، وذلك بعدما حل أمام الزمالك كبديل وسجل هدفا للأهلي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود ، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الاربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

الأهلي ضد الزمالك

وكان المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من عمر المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83 ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.

وكاد الأهلي يفتتح التسجيل عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصدى لها محمد عواد والعارضة بعدها حاول الزمالك التسجيل عن طريق عرضية من عبد الله السعيد ولكن لم ينجح.

وحصل نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك على كارت أصفر قبل نهاية الشوط الأول بعد تدخل قوي على أحمد رضا لاعب الأهلي.

ومع بداية الشوط الثاني تصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لفرصة هدف محقق من ضربة رأسية لدونجا.

رد عليه حسين الشحات بهجمة خطيرة وكرة عرضية لم يستغلها زميله محمد عبد الله.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، أشرف داري، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية، احمد رضا، محمد عبد الله

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، جراديشار

وجاءت غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة كالتالي:

يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رضا سليم – محمد مجدي أفشة – كريم فؤاد – علي معلول - مصطفى مخلوف – خالد عبد الفتاح – طاهر محمد طاهر – سمير محمد – عمر كمال عبد الواحد.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" -صلاح الدين مصدق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وأحمد الجفالي ومصطفى شلبي وناصر منسي وحسام أشرف.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 28 نقطة.

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