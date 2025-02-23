ثريا فخرى، أشهر دادة فى السينما المصرية.. الكسار اكتشف موهبتها.. شاركت في أكثر من 150 فيلمًا.. واليوم تحل ذكراها الـ59

ثريا فخرى، ممثلة قديرة من الزمن الجميل، لقبت بأشهر دادة فى السينما المصرية، جسدت طوال مشوارها الفنى أدوار المربية الحنونة البسيطة، قدمت أكثر من مائة فيلم أثرت السينما العربية، ومن أشهر أدوارها دور دادة حليمة فى فيلم الشموع السوداء كما وقفت على خشبة المسرح مع كبار الفنانين، فى أدوار مسرحية عديدة كوميديا وتراجيديا، رحلت فى مثل هذا اليوم عام 1966.



ولدت ثريا فخري عام 1905 في مدينة زحلة بلبنان، فى أسرة متوسطة الحال كان والدها يعمل فى تجارة الأقمشة بأحد أحياء لبنان الشعبية وبسبب الفقر لم تهتم أسرتها بتعليمها فنالت قسطا بسيطا منه، ظهرت مواهبها التمثيلية مبكرا، فعشقت التمثيل منذ صغرها، والتحقت بفرقة التمثيل المدرسية، وقامت بتجسد دور الأم فى مسرحيات الحفلات المدرسية بنجاح، ولفتت الأنظار اليها، وبعد ان انتهت من دراستها الابتدائية التحقت بالعمل كممثلة فى إحدى الفرق التى كانت منتشرة فى لبنان.

الكسار يكتشف موهبتها



جاءت ثريا فخرى إلى القاهرة هي وأبيها غى سن الخامسة والعشرين من عمرها بعدما صفى تجارته البسيطة واستقر بهما الحال في الإسكندرية، وبالصدفة قابلت الفنان علي الكسار عام 1939 ليكتشف موهبتها مسندا اليها أدورا في مسرحيات لتبدأ مشوارها مع التمثيل.

ثريا فخرى مع فريد شوقى فى أحد افلامها



بدأت ثريا فخري العمل كومبارسا صامتا في السينما، ثم قامت بأدوار ثانوية في أكثر من 150 فيلمًا لم تخرج جميعها عن دور الدادة إلا في أفلام قليلة، وكانت البداية مع فيلم "العزيمة" مع حسين صدقى وفاطمة رشدى واخراج كمال سليم،، الا أنها لم تسم باسم فى افلامها سوى كلمة دادة سوى فى فيلم الشموع السوداء حيث سميت دادة حليمة، ومن أدوارها الكوميدية دور " الدادة أم ينى" فى فيلم "الستات مايعرفوش يكذبوا " مع شادية واسماعيل يس.

ثريا فخرى واتهام باليهودية



قدمت ثريا فخرى مجموعة أفلام بلغت اكثر من 100 فيلم منها: فتاة متمردة، رجل بين امرأتين، الورثة، رباب عام 1942، الشريد 1945، الحب الأول، الخير والشر، الخمسة جنيه، عادت إلى قواعدها عام 1947، لبناني في الجامعة، أسير الظلام، خاتم سليمان، القاهرة بغداد، زهرة، كانت ملاكًا، ست البيت، المصري أفندي 1950، معركة الحياة، كيد النساء، طريق الشوك، وداعًا يا غرامي، طيش الشباب، شباك حبيبي، قلبي على ولدي، مكتوب على الجبين، أقوى من الحب، المال والبنون، مرت الأيام، عزيزة، دايمًا معاك، حكاية حب، لوعة الحب، الليالي الدافئة، كما قامت بالتمثيل في الفيلم الأمريكي السهم الذهبي عام 1964.



تزوجت ثريا فخري فى بدايتها من الفنان محمد توفيق، لكنها لم توفق في زيجتها الأولى فتزوجت من شاب مصري يدعى نبيل دسوقي واستمر زواجهما حوالي عشر سنوات إلى أن توفي بمرض خبيث، تزوجت فؤاد فهيم الذى التقت به أثناء تصوير فيلم “هارب من الزواج” وعاشت معه سبع سنين دون إنجاب أطفال، إلى أن توفي بعد أن ترك لها ثروة ضاعفتها نتيجة عملها الفني، قيل أنها آلت بعد ذلك إلى وزارة الاوقاف، ورحلت فى مثل هذا اليوم 23 فبراير عام 1966 عن 51 عاما.

الراحلة ثريا فخرى



ظهر منشور بعد رحيلها ونشرته بعض الصحف حكى فيه مؤرخ لبناني يدعى أسد رستم ـ كان متخصصًا في الكتابة عن اليهود ـ أن والد ثريا فخري كان يهوديّا ويتخفى تحت تجارة الأقمشة وأنه جاء هاربًا من لبنان بعد أن انكشف أمره وأنه يتبع جماعة صهيونية كانت وراء التخريب والدمار الذي حدث في لبنان في ذلك الوقت وأن ثريا فخري استمرت على طريق والدها، وبعد ظهور هذا المنشور ظهرت الكثير من الأقاويل التي تروج لمعاداة ثريا فخرى وكرهها للإسلام وأنها اكتنزت أموالًا طائلة نظرًا لبخلها الشديد وكانت ثريا فخري تنوي الهرب بها إلى إسرائيل خاصة أنها كانت على خطى والدها تعمل مع منظمات صهيونية.

أقاويل غير مؤكدة



وآخر تلك الأقاويل أن الدادة ثريا فخري كانت تخفي متفجرات في قصرها لصالح اليهود للقيام بأعمال تخريب في مصر إلا أن المتفجرات انفجرت في قصرها وأصبح حطامًا واختفت جثتها تحت الأنقاض ولم يستدل عليها.

براءة ثريا من الاتهامات



ذكر عدد من النقاد السينمائيين الذين عاصروا الفنانة ثريا فخري أن هذا المنشور ليست له أي صحة وأن من كتبه يقصد الإساءة للفنانين، خاصة أنها تزوجت ثلاث زيجات من رجال مسلمين وكانت سيرتها مثالًا للاستقامة ـ كما جاء على لسان كثير من الفنانين ـ وأكد بعضهم أنها كانت تعيش حياتها في هدوء، ولم تلاحقها أي اتهامات طيلة حياتها، فكانت مثالًا للفنانة الملتزمة في عملها، ولم تحمْ حولها أي شبهات حول انضمامها إلى أي من جماعات العنف، كما أنها ماتت ميتة طبيعية داخل منزلها، في حين تندر البعض ببخلها الشديد الذي اشتهرت به.

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