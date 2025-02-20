فايزة عبد الجواد.. حكاية أشهر كومبارس في السينما المصرية.. ملامحها حصرتها في أدوار محدودة.. طبيعة علاقتها بالسندريلا بـ"حب في الزنزانة".. ورحلت بعد صراع مع الفقر والمرض في مثل هذا اليوم

فايزة عبد الجواد كومبارس فى السينما، ملامح شرسة وصوت أجش، وضعتها هذه الملامح في قالب فنانة الكومبارس فلم تساعدها ملامحها في الوصول إلى درجة البطولة ولو حتى الجماعية، ولكن حبها للفن جعلها تقبل بالانحسار في دور السجينة أو المعلمة أو رئيسة العصابة قدمتها، من أشهر مشاهدها فى الدراما "ضربة الرأس" في المسلسل الشهير "بكيزة وزغلول". رحلت فى مثل هذا اليوم عام 2016.

ولدت فايزة عبد الجواد عام 1940، بحى عابدين، وأصبحت أشهر كومبارس بالصدفة وكانت بدايتها كانت من خلال فيلم "تمر حنة" مع رشدى أباظة ونعيمة عاكف عام 1957، حيث كانت تقيم مع عائلتها فى نزلة السمان بالقرب من استديو مصر، وفى أحد الأيام أثناء وقوفها مع البنات فى ركن قريب من الاستديو فوجئت بالفنان رشدى أباظة يشير إليها ويناديها قائلا "تعالى يا سمرة"، استعان بها فى الفيلم مقابل 150 قرشا.

تمر حنة كانت البداية مع رشدى أباظة

منذ فيلم تمر حنة امتهنت فايزة عبد الجواد دور كومبارس، كانت صديقة لرشدى ثم جارته فى عابدين بعد زواجها من محمد الزناتى الشهير بـ المعلم "بصرة" صاحب القهوة الشهيرة، حيث كان بصرة يعد الشيشة يوميا لرشدى وتقوم فايزة بتوصيلها إليه فى عمارة الشماع التى يسكنها بعابدين.

فايزة عبد الموجود فى دور ممرضة

فايزة عبد الجواد شاركت في أكثر من 100 عمل فنى، مع نجوم السينما المصرية وتعد أشهر كومبارس في السينما، كانت الخطوة الثانية مع فيلم 85 جنايات، بطولة الفنان حسين فهمي ورغدة، والذي قدمت فيه دور إحدى السجينات..

ولا يمكن نسيان دورها في فيلم "خلي بالك من عقلك" بطولة شيريهان وعادل إمام، والذي ظهرت به في دور “الممرضة القاسية" التي تضرب شيريهان، أيضا فى فيلم “الدموع الساخنة“ مع مرفت أمين ونور الشريف قدمت فايزة دور إحدى فتيات الليل التى ترقص فى السجن بعد القاء القبض عليها، ايضا كان دورها فى فيلم ”هنا القاهرة” مع محمد صبحى الذى استعملت فيه رأسها فى الضرب، ”الروسية".

ضربة رأس لبكيزة هانم

وفي الحلقة الثانية، من مسلسل "بكيزة وزغلول"، ظهرت فايزة عبدالجواد، فى دور كومبارس بلطجى لتعطي الفنانة "سهير البابلي" ضربة رأس تسقطها غارقة في دمائها. كما قدمت للدراما عدة مسلسلات منها كيد النسا، زهرة وازواجها الخمسة، ومسلسل سيت كوم وغيرها.

فايزة عبد الموجود فى السجن



لـ فايزة عبد الجواد ذكريات لا تنساها مع الراحلة سعاد حسنى التى قالت عنها: مدام سعاد كانت حنينة على وطيبة جدا فقد كانت تتفاءل بى حتى ولو لم أشارك معها فى عمل فكانت تطلب المخرج وتشركنى معها فى فيلمها حتى إننى شاركت معها فى أفلام حسن ونعيمة، المتوحشة، الزوجة الثانية، حب فى النزانة الضة شاركت فيه بأول دوار ناطق فقد كانت الأفلام التى سبقتها فى دور كومبارس صامت أضرب وبس، وعندما توفى زوجى شملتنى سعاد برعايتها.

علاقة قوية مع سعاد حسنى

وتتذكر فايزة عبد الجواد موقف سعاد حسنى فى حب فى الزنزانة وهى تقول لها فى السجن ادفعينى بشدة حتى يظهر المشهد صادقا وعند الإعادة قمت بدفعها فارتطمت فى الحائط وتألمت بشدة وقالت وهى تمسك كتفها من الالم برافو عليكى يا فايزة.

معاناة من الفقر والمرض

أصيبت فايزة عبد الجواد بالمرض وأهملتها نقابة الممثلين، التى رفضت أكثر من مرة انضمامها لعضويتها كـ “كومبارس”، ولم تتبن معالجتها أو حتى صرف مبالغ استثنائية لها تقديرًا لما قدمته للسينما المصرية، أثناء فترة مرضها حتى رحلت فى 20 فبراير 2016 بعد صراع مع الفقر والمرض عن 75 عاما.



مع التقدم فى العمر قل الاستعانة بـ فايزة عبد الجواد كـ كومبارس، حتى إنها اضطرت إلى العمل فى مهن أخرى لتعول أسرتها بعد وفاة عائلها فعملت عاملة فى شركة أوسكار وفى حياكة الملابس، حتى إنها كانت المسئولة عن تجهيز ملابس الممثلات أحيانا، وغيرها.

فايزة عبد الجواد فى دور سجانة



نعى الفنان صلاح عبد الله الفنانة فايزة عبد الجواد، أشهر كومبارس فى السينما المصرية، ووصفها بأنها كانت جدعة وطيبة، حيث كتب تغريدة قال فيها: “الله يرحمها كانت جدعة قوى وطيبة ومحبوبة من الجميع، أسألكم الفاتحة والدعاء للست فايزة، وأتحفظ على لفظ كومبارس، كانت زميلة مجتهدة وجميلة”.

وكرم مهرجان الإسكندرية السينمائى فى إحدى دوراته ـ دورة 2004 فايزة عبد الجواد لأول مرة يتم فيها تكريم إحدى الكومبارسات.

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