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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد، اليوم الأحد، نظيره جيرونا ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا 

وتنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا 

وتذاع مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويسعى ريال مدريد إلى الفوز لمعادلة برشلونة في صدارة النقاط حيث حقق الفريق الكتالوني فوزًا أمام لاس بالماس بهدفين دون رد.

وكان ريال مدريد تعادل في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام أوساسونا بهدف لمثله.
ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد الوصيف (53 نقطة)، وبرشلونة المتصدر (54 نقطة).

ويحتل جيرونا المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.

ويأتي ريال مدريد من فوز أمام مانشستر سيتي في  دوري أبطال أوروبا بثلاثية لهدف، وتأهل لدور الستة عشر.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب الدولي الإنجليزي، جود بيلينجهام، عن مباراة جيرونا للإيقاف بعد أن حصل على البطاقة الحمراء أمام أوساسونا في الجولة الماضية.

قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك، رودريجو، إبراهيم دياز.

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