ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، مع العلم أنه خاض مباراة أكثر، في حين أن مانشستر سيتي لديه 44 نقطة في المركز الرابع قبل قمة اليوم بين الريدز والمان سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول



1- ليفربول، 61 نقطة.

2- آرسنال، 53 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 47 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 44 نقطة.

5- بورنموث، 43 نقطة.

6- تشيلسي، 43 نقطة.

7- أستون فيلا، 42 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.

9- برايتون، 40 نقطة.

10- فولهام، 39 نقطة.

11- برينتفورد، 37 نقطة.

12- توتنهام، 33 نقطة.

13- كريستال بالاس، 33 نقطة.

14- إيفرتون، 31 نقطة.

15- مانشستر يونايتد، 30 نقطة.

16- وست هام، 30 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 22 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

ويستضيف مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، نظيره ليفربول بقيادة سلوت، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول



تذاع مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي في مباراتهما في الدور الأول من الموسم الحالي، على ملعب "الأنفيلد" بهدفين دون رد.

محمد صلاح وعمر مرموش



وتعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول هي الصدام الأول بين الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، حيث انضم الأخير إلى مانشستر سيتي قادمًا من فرانكفورت في يناير الماضي.

وتمكن عمر مرموش من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف بقميص مانشستر سيتي حتى الآن، بواقع هاتريك أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأسيست أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

أرقام محمد صلاح شبح يطارد جوارديولا

وتمثل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول تحديًا خاصًّا للنحم الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز، الذي يملك سجلًّا مميزًا أمام السيتيزينز تحت قيادة بيب جوارديولا.

فمنذ وصول المدرب الإسباني إلى مانشستر سيتي، ساهم محمد صلاح بـ 13 هدفًا ضدهم، سجل 8 أهداف وصنع 5، ليكون أكثر لاعب يؤثر في شباك السيتي في هذه الفترة. فقط ستيفن جيرارد (14 هدفًا) يتفوق عليه في تاريخ مواجهات الفريقين في البريميرليج.

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