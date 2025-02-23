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رياضة

أحمد عبد الرؤوف: كولر فوجئ بطريقة لعب الزمالك في القمة

الاهلي والزمالك،فيتو
الاهلي والزمالك،فيتو

الأهلي والزمالك، أكد أحمد عبد الرؤوف نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض احترم الأهلي كثيرًا واستعد جيدًا لتلك المواجهة تحت قيادة جوزيه بيسيرو، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر فوجئ بطريقة اللعب 3-4-3، وكنت متخوفًا من تلك الطريقة وهو يواجه فريقا يمتلك الشراسة الهجومية مثل الأهلي.

 

وقال عبر تصريحات تليفزيونية: "صلاح الدين مصدق مدافع جيد وقدم مستوى مميزا خلال اللقاء، ولو كان الزمالك تدرب على تلك الطريقة لفترة طويلة كان من الممكن أن يحقق الانتصار.. ولكن نظرًا للظروف التي مر بها الفريق مؤخرا، فإن التعادل شيء جيد، ولكن إقامة معسكر مغلق أمر يُحسب للجهاز الفني، وأيضا وجود عبد الله السعيد دفاعيا وهجوميا قدم مستوى رائع".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يستفيد الزمالك أكثر من الكرات الثابتة، الفريق الأبيض كان يُشكل خطورة في تلك اللعبات منهم لعبة دونجا وحسام عبد المجيد، يُحسب كثيرًا لجوزيه بيسيرو الاستعداد بشكل جيد ويلعب بتلك الطريقة في لقاء القمة".

وواصل: "بيسيرو قام بتدريب اللاعبين جيدا على تلك الطريقة، بينما الأهلي كان يُعاب عليه الظهيرين كانوا معظم الوقت خارج الحالة الهجومية، ولم ينجح الفريق الأحمر في استغلال المساحة خلف الظهيرين.. وكنت مندهش مما يقال أن الأهلي سيحقق فوز كبير، لأن الفريق بعيد عن مستواه الفني منذ 7 مباريات باستثناء لقاء الإسماعيلي".

وأكمل: "الخط الخلفي على رأسهم مصدق وعبد المجيد لعبوا بشكل رجولي، وكانوا من نجوم اللقاء، ولاعبي الزمالك كانوا تحت ضغط كبير وكانوا يلعبون السهل، وهناك مشكلة كبيرة من كولر في إدارة المباريات الكبيرة، حيث يخشى المجازفة أو المغامرة في تلك المواجهات".

وزاد: "كنت مؤيدا لتغيير طريقة لعب الأهلي، مع كثرة الإصابات والغيابات، وكذلك تحول طريقة لعب الفريق لـ3-5-2 فى بعض المباريات كانت جيدة، وأرى أن أحمد رضا الأفضل في مركز 6، والزمالك فاجئ كولر بالطريقة التي لعب بها".

وأوضح: "الزمالك لديه مشكلة في الاسكواد، ولا يستطيع الفريق المنافسة على كل البطولات، الأمر الذي يؤخذ أيضا على كولر هو أنه يتراجع لوسط ملعبه بعدما يسجل، الأهلي عنده مشكلة واضحة في هذا النقطة تحديدا، وضح ذلك في لقاء بيراميدز أيضا، كما أن هناك مباريات أخرى يحدث فيها نفس الأمر يسجل الأهلي ثم يتراجع منها لقاء سيراميكا في السوبر المصري".

وأكد: "الحكم النرويجي كان جيدا في المجمل، لكنه أخطأ في احتساب بعض الأمور ضد الزمالك منها إنذار شحاتة، بالإضافة لاحتساب ركلة حرة لإمام عاشور في الجبهة اليسرى".

وأشاد عبد الرؤوف بأخلاقيات النجم المغربي أشرف بن شرقي، مؤكدا أنه لاعب خلوق ويحترم الجماهير، متمنيًا أن يكون ثقافة احترام الخصم متوفرة لدى كل اللاعبين والجماهير في مصر.

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