السبت 22 فبراير 2025
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رياضة

شاهد، هتافات جماهير الأهلي في مترو الأنفاق بعد مباراة القمة

هتافات جماهير الأهلي
هتافات جماهير الأهلي في مترو الأنفاق، فيتو

حرصت جماهير النادي الأهلي علي الهتاف لفريقها داخل مترو محطة الاستاد عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت في مسابقة الدوري الممتاز.
 

 

مباراة الأهلي والزمالك 

 

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وكان المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من عمر المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83  ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.

الأهلي ضد الزمالك

 وكاد الأهلي يفتتح التسجيل عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصدى لها محمد عواد والعارضة بعدها حاول الزمالك التسجيل عن طريق عرضية من عبد الله السعيد ولكن لم ينجح.

وحصل نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك على كارت أصفر قبل نهاية الشوط الأول بعد تدخل قوي على أحمد رضا لاعب الأهلي.

ومع بداية الشوط الثاني تصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لفرصة هدف محقق من ضربة رأسية لدونجا.

رد عليه حسين الشحات بهجمة خطيرة وكرة عرضية لم يستغلها زميله محمد عبد الله.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك كالتالي: 

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، أشرف داري، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية، احمد رضا، محمد عبد الله

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، جراديشار

وجاءت غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة كالتالي:  

يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رضا سليم – محمد مجدي أفشة – كريم فؤاد – علي معلول - مصطفى مخلوف – خالد عبد الفتاح – طاهر محمد طاهر – سمير محمد – عمر كمال عبد الواحد. 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" -صلاح الدين مصدق.

خط الوسط:  نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".


ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وأحمد الجفالي ومصطفى شلبي وناصر منسي وحسام أشرف.

 

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 28 نقطة.

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