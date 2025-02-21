الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كابوس أوروبا، بوشكوف يعلق على صورة بوتين وترامب بمجلة "الإيكونوميست"

بوتين وترامب
بوتين وترامب

علق السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف على الغلاف الجديد لمجلة "الإيكونوميست" قائلا إن "كابوس أوروبا" يتمثل بالمحادثة السرية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وقال بوشكوف: "بوتين وترامب يجريان محادثة سرية وراء طاولة لا يوجد فيها أي مشاركين آخرين في المفاوضات.

 "أسوأ كابوس في أوروبا"، صدرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية بمثل هذا الغلاف، المصمم باللونين الأحمر والأسود الداكنين والمثيرين للقلق".

ونشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية غلافا على منصة "إكس" يحمل صورة للرئيس بوتين ونظيره الأمريكي ترامب وهما يجلسان وراء رأس طاولة كبيرة بمفردهما. وعلقت عليها "أسوأ كابوس في أوروبا".

ولم يستبعد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، أن تنعقد القمة بين بوتين وترامب قبل نهاية الشهر الجاري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف مجلة الإيكونوميست كابوس أوروبا فلاديمير بوتين دونالد ترامب محادثة سرية

الأكثر قراءة

بعد منشور صعب حد يصدق، حقيقة بلوغ تامر هجرس 75 سنة من العمر

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد اصطدامها بسفينة تجارية قرب مصر

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع جديد في الثوم ومفاجأة عن ورق العنب

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي يواصل ارتفاعه وانخفاض المكرونة والجمبري

انخفاض حاد بالمحافظات والصغرى بكاترين تسجل "صفر"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع البرتقال والجوافة وتراجع الكانتلوب 3 جنيهات

ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل بقانون الخدمة المدنية

منوعات

المزيد

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

شاهد، أحداث الشغب في المدرجات التي أوقفت مباراة بالدوري الأوروبي

ضبط مصريين وسوريين في الكويت باعوا وركبوا عوادم سيارات تسبب إزعاجا للمواطنين

القبض على لص يسرق ملابس النساء من أحد المساجد بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أجواء شتوية بامتياز تضرب البلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 21 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 21 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 21 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية