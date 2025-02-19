أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات حول أوكرانيا، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي أبلغه أن أوكرانيا ستشارك في المحادثات.

بوتين يؤكد استعداد روسيا لاستئناف التفاوض حول أوكرانيا

واعتبر بوتين، في تصريح له، أن "الحوار بين روسيا والولايات المتحدة لا يحتاج إلى وسطاء"، لافتًا إلى أن "أوروبا ليس لديها أي أساس لتقييم اجتماع الرياض بالسلبي"، وفق وكالة "آر تي" الروسية.

وقال بوتين، إن "على الفريقين الروسي والأمريكي إعداد حلول مقبولة من الطرفين"، معتبرًا أن المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض إيجابية، وأن الوفد الأمريكي في الرياض تصرف دون تحيز أو أحكام مسبقة".

وأشار إلى أن "أنه يمنح المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض تقييمًا مرتفعًا"، مؤكدًا أنه "لا مبرر لرد الفعل الأوكراني على اجتماع الرياض، ولم يستبعد أحد كييف من عملية التفاوض

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