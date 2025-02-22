عمرو أديب يكشف سر تعويذة سيد عبد الحفيظ وتحطيم أسطورة الأهلي (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قائلا: "الزمالك كان له ضربتين جزاء أمام الأهلي والفار الأجنبي مارجعش ولا مرة، حتى مع الفار محاظيظ والمفترض إننا نكسب ولكن في النهاية الأهلي فاز بالتعادل 1/1".

حظ النادي الأهلي

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "الأهلي ده نادي المحاظيظ حتى لما بيجي الفار من الخارج، هو فيه كده يا جماعة الحكم ميسألش الفار مرة، إحنا لنا على الأقل بنالتي رسمي".

فنون لاعبي نادي الزمالك

ولفت: "النهارده شوفنا من الزمالك شوية ترقيصات شفا، والله يعني لا يمكن أن تتخيلها وتتسجل في سجل الخالدين، الأهلي كان عامل هالة على اللاعيبة والجمهور، وده نادي المليار والملايين، كل لاعيبة الأهلي النهارده خارج نطاق الخدمة، واللي جاب الجون للأهلي زملكاوي".

تعويذة سيد عبد الحفيظ



وتابع: "جون بن شرقي ده التعويذة بتاعت سيد عبد الحفيظ اللى توقع إنه يسجل الهدف رقم 100 في الزمالك، التعويذة اللي عملها سيد عبد الحفيظ هي سبب الجون اللى شوفناه النهارده في ماتش الأهلي".



وأشار: "ناصر منسي هو اللى عمل هدف الزمالك، والكرة تعبر مرمى الشناوي، وبنتايك اللي كان متضايق جاب جون، النهارده الأمور اتعدلت والمدرب الجديد عرف يظبط اللاعيبة".



ولفت عمرو أديب: “مين اللي زعلان أكتر ومتنكد أكتر؟ جمهور الأهلي طبعا لأنهم كانوا فاكرين هيعملوا حفلة.. والشناوي والشحات وعاشور يجيبوا أجوال”.

واختتم: "النهارده الزمالك قال للأهلي حاجة واحدة إنه موهوب ولعب أحسن ومحدش هيقدر يوقفه تاني، أسطورة النادي الأهلي النفسية تم تحطيمها اليوم".

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