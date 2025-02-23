الأحد 23 فبراير 2025
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اقتصاد

بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة اليوم

مرتبات شهر فبراير 2025،
مرتبات شهر فبراير 2025، فيتو

مرتبات شهر فبراير 2025، أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

ووضعت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025 كاملة لجميع العاملين بالدولة ليكون قبل بدء شهر رمضان المبارك بوقت كافٍ.

مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر فبراير

موعد صرف مرتبات فبراير 2025

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، بشكل مبكر نسبيًّا، ومن المقرر أن تشهد مرتبات مارس 2025 نفس الأمر بالتبكير أيضًا.

 

مرتبات شهر ديسمبر 2024
مرتبات شهر فبراير 2025

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2025

وقال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

صرف مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر فبراير 2025

موعد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٥

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٥ بجانب أشهر فبراير ومارس ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٦ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و٤ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مرتبات شهر ديسمبر
مرتبات شهر فبراير 2025

مواعيد صرف المرتبات لشهر فبراير 2025

 وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه. 

وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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