السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة فى رمضان؟، رد حاسم من الإفتاء

حكم السباحة في رمضان،
حكم السباحة في رمضان، فيتو

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول السباحة أثناء الصيام وخصوصًا عندما يتعرض السباح لدخول ماء إلى فمه عن غير قصد، موضحا أن السباحة أثناء الصيام لا تبطل الصوم إذا لم يدخل الماء إلى الجوف.

 

حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة فى رمضان
 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أنه لا يوجد حرج فى أن يقوم الشخص السابح بالسباحة أو أن يتعرض للماء أثناء الصيام، سواء كان ذلك فى الجو الحار أو أثناء التدريب، مشيرًا إلى أن السباحة فى حد ذاتها لا تؤثر على صحة الصوم، لأنه لا يوجد مانع شرعى من ملامسة الماء للجلد أو الوجه.

وأضاف أنه إذا دخل الماء عن غير عمد إلى فم السابح، فهذا لا يبطل صيامه طالما أن الماء لم يصل إلى الجوف، مشيرًا إلى أنه فى حال حدوث ذلك فإن الصوم يُعتبر صحيحًا، أما إذا دخل الماء إلى الجوف وكان الشخص متعمدًا أو لم يكن حريصًا، فيكون فى هذه الحالة قد أفطر بالخطأ، وفى هذه الحالة يجب عليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.

وأكد أنه فى حالة الإفطار بالخطأ، لا يفقد المسلم أجره، بل سيأخذ أجره أن شاء الله، ويمكنه أن يصوم يومًا بدلًا من اليوم الذى أفطر فيه بسبب تلك الحادثة، وذلك لجبر الصورة التى تم إفسادها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصيام برنامج فتاوى الناس دار الإفتاء صحة الصوم حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة فى رمضان حكم السباحة في رمضان

مواد متعلقة

رمضان 2025، نصائح للطلاب للتركيز في المذاكرة خلال فترة الصيام

"فقه الصيام"، دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة استعدادا ل رمضان

الصيام والمناعة، القومي للبحوث يكشف فوائد الصيام في تعزيز صحة الجسم

حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام؟، المفتي السابق يحسم الجدل

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

السوشيال ميديا تنتفض ضد طبيبة مستشفى أشمون بعد إشادة وزير الصحة بها، ما القصة؟

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط

كولر يكشف سبب استبعاد علي معلول من مباراة الزمالك

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى

جدول ترتيب الدوري المصري بعد القمة 129

بيسيرو: الزمالك له ركلة جزاء أمام الأهلي ولست سعيدا بالتعادل

قرار عاجل من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام الأهلي

منوعات

المزيد

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

الأوراق النقدية السورية تغطي طريق دمشق حلب، ما القصة؟

عصابة تسرق صندوق تبرعات للمرضى في العراق

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسوق

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟

شوقي علام يوضح حالات إباحة الفطر في رمضان (فيديو)

ما الفرق بين لفظي الصوم والصيام؟، دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية