خبير عسكري: إسرائيل مستمرة في الاتفاق رغم تأخير إطلاق الأسرى

علق اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والمفكر الاستراتيجي، على تأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أنه رغم تأخير خروج الأسرى إلا أن إسرائيل ستستمر في الاتفاق ولن يكون هناك أي خروقات.

اجتماع نتنياهو مع مجلس وزراء الاحتلال المصغر

وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر الآن اجتماع مع مجلس الوزراء المصغر للتوقف على المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدًا أن نتنياهو سيرضخ للضغوط وسيتابع تنفيذ الاتفاق.

التأخير في إطلاق سراح الأسرى

وأضاف سمير فرج، أن هذا التأخير في اطلاق سراح الأسرى هو موقف من نتنياهو ورد على الجثة الإسرائيلية التي سلمتها المقاومة لإسرائيل بشكل خاطئ، موضحًا أن نتنياهو سيرضخ وسيستكمل الاتفاق وهناك تظاهرات في إسرائيل وتضغط على نتنياهو وتطالب باستكمال صفقة التبادل.

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