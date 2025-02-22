السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خبير عسكري: إسرائيل مستمرة في الاتفاق رغم تأخير إطلاق الأسرى

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

علق اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والمفكر الاستراتيجي، على تأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أنه رغم تأخير خروج الأسرى إلا أن إسرائيل ستستمر في الاتفاق ولن يكون هناك أي خروقات.

 

اجتماع نتنياهو مع مجلس وزراء الاحتلال المصغر

وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر الآن اجتماع مع مجلس الوزراء المصغر للتوقف على المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدًا أن نتنياهو سيرضخ للضغوط وسيتابع تنفيذ الاتفاق.

 

التأخير في إطلاق سراح الأسرى

وأضاف سمير فرج، أن هذا التأخير في اطلاق سراح الأسرى هو موقف من نتنياهو ورد على الجثة الإسرائيلية التي سلمتها المقاومة لإسرائيل بشكل خاطئ، موضحًا أن نتنياهو سيرضخ وسيستكمل الاتفاق وهناك تظاهرات في إسرائيل وتضغط على نتنياهو وتطالب باستكمال صفقة التبادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خبير عسكري إسرائيل الاسري نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إطلاق سراح الأسرى قطاع غزة

مواد متعلقة

أول تعليق من حماس على تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

صحة غزة: وصول 10 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم نتنياهو وتستنجد بترامب

سجون الاحتلال: كتابة عبارات جديدة على قمصان الأسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

السوشيال ميديا تنتفض ضد طبيبة مستشفى أشمون بعد إشادة وزير الصحة بها، ما القصة؟

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط

كولر يكشف سبب استبعاد علي معلول من مباراة الزمالك

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى

جدول ترتيب الدوري المصري بعد القمة 129

بيسيرو: الزمالك له ركلة جزاء أمام الأهلي ولست سعيدا بالتعادل

قرار عاجل من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام الأهلي

منوعات

المزيد

الأوراق النقدية السورية تغطي طريق دمشق حلب، ما القصة؟

عصابة تسرق صندوق تبرعات للمرضى في العراق

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسوق

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟

شوقي علام يوضح حالات إباحة الفطر في رمضان (فيديو)

ما الفرق بين لفظي الصوم والصيام؟، دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية