أول تعليق من حماس على تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه يمثل خرقًا فاضحًا للاتفاق.

وأضاف القانوع، "في الوقت الذي تجاوبت فيه حماس مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل، يواصل مجرم الحرب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سلوك التسويف والمماطلة".

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، يوم السبت، عن وصول 10 شهداء و4 إصابات إلى مستشفيات القطاع، خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 48.329.

حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: "وصل مستشفيات قطاع غزة 10 شهداء 7 منهم انتشال،1 متأثرا بجراحه، و2 ضحايا جدد، و4 إصابات، خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأضافت وزارة الصحة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة، "ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 48.329 شهيدا و111.753 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

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