المصور.. مائة عام من المجد!

بعض أحياء القاهرة إن زرتها ستشعر على الفور أن هناك ما يربط بين شوارعها، وأن سمات خاصة تربط بين سكانها وقاطنيها؛ مصريين وأجانب، وكأن هوية محددة حصلوا عليها أو تفاعلا ما أذابهم في قوالب واحدة.. حتى لو لم تضع يدك على شيء محدد.. وهكذا مجلة المصور وهكذا دار الهلال كلها التي تصدرها!

صحفيوها وكتابها ومخرجوها وإداريوها ورغم تنوعهم وتميز كل منهم وتباين مواهبهم ونجاح أغلبهم في مختلف تجاربهم خارج حدود "دارهم"، حتى لو كان عطاء غير صحفي وإن كان متصلا وموصولا على خطوط الإعلام والسياسة ستجدهم في أعلى درجات التفوق والتألق!



هنا المصور، الاسم الذي هو على مسمى عام أربعة وعشرون وتسعمائة وألف، واسما ميل وأمين زيدان إبنا مؤسس دار الهلال حورجي زيدان، يتصدرها رئيسان لتحريرها لتنطلق بعد سنوات برئيس تحريرها التاريخي فكري أباظة، الذي ينقلها -وهو المناضل والصحفي والشاعر- إلي مستوي آخر تظل عليه ثلاثة عقود كاملة..

حتي تتجدد دمائها بأسماء لامعة وكبيرة كأحمد بهاء الدين وأمينة السعيد ومكرم محمد أحمد، حافظوا جميعهم علي مجلتهم واحة للإبداع في كل اتجاه وساحة للحوار الدائم بين مختلف ألوان الطيف السياسي المصري، يدرك القائمين عليها الفرق بين الوطني والسياسي..



وعلى النحو عينه.. يتسلم الراية أساتذة كبار وعلى قدر المكان الذي يتولون مسئوليته وعلى حجم المقعد الذي جلس عليه من ذكرناهم.. وعلى ذات الهدى سارت أسماء بارزة.. مهنة وأخلاقا.. هم -مع حفظ الألقاب لهم جميعا- عبد القادر شهيب وحلمي النمنم وحمدي رزق وعزت بدوي وأحمد أيوب.. ومعهم ولهم -ولنا- يكتب محمود السعدني وعبد المنعم الجداوي ويوسف القعيد وسليمان عبد العظيم وثروت الخرباوي وصفوت حاتم وغيرهم وغيرهم..

وها هي الراية يتسلمها عبد اللطيف حامد الكاتب الصحفي البارز الذي يتولى مهمة الإشراف على احتفال إحياء ذكرى مرور قرن كامل على المصور، رئيسا لتحريرها أمينا على تاريخها وفيا لأبنائها.. مخلصا لأساتذته وأساتذة أساتذته.. ليكون بما يليق بالذكرى.. وبما يليق بضيوفها.. فكان الاحتفال كبيرا مهيبا!



كل عام والمصور بخير.. ودار الهلال بكل خير.. وإخوتي وأصدقائي وزملائي بها -وما أكثرهم حفظهم الله ولله الحمد- بالخير كله.. ومن مناسبة سعيدة إلى مناسبة أخرى سعيدة!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.