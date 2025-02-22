الدوري السعودي، التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة أمام الهلال

الاتحاد والهلال، أعلن لوران بلان وجورجي جيسوس عن التشكيل الرسمي لكلاسيكو اتحاد جدة والهلال المقرر إقامته، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: حسن كادش - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى - مهند الشنقيطي

خط الوسط: كانتي - فابينيو – حسام عوار

خط الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيما - ستيفن بيرجوين.

الهلال السعودي، فيتو

تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - كوليبالي - كانسيلو

خط الوسط: نيفيز - سافيتش - ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ماركوس ليوناردو



موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والهلال مساء اليوم السبت عند الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمبارة الهلال ضد الاتحاد

ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد مباشر في الدوري السعودي، عن طريق قنوات اس اس سي السعودية، وبالتحديد عبر قنوات SSC 1 HD، SSC 5 HD، SSC 1 SD، بتعليق فارس عوض.



من المتوقع أن تحظى مباراة الهلال والاتحاد بمتابعة عالية في المنطقة العربية، نظرًا للنجوم التي تشهدها قائمة الفريقين، ويتصدرها كريم بنزيما وحسام عوار في العميد، وأيضًا ميتروفيتش ومالكوم وسافيتش في الهلال.

ويطمح فريق الاتحاد إلى مواصلة صدارة جدولر ترتيب الدوري السعودي، إذ يتربع حاليًا على قمة روشن في برصيد 52 نقطة في 20 لقاء، ويسعى لتأكيد الصدارة بالفوز على المنافس الرئيسي له بالمسابقة.

في الجهة الأخرى، يأمل الهلال في الفوز اليوم على الاتحاد، للاقتراب أكثر من المنافسة حيث ليس أمامه بديل سوى الفوز بلقاء اليوم، ويحتل الزعيم الوصافة برصيد 48 نقطة في 20 مواجهة حتى الآن.

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