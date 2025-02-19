كلاسيكو مشتعل بين الاتحاد والهلال، العميد يبحث عن الابتعاد بصدارة الدوري السعودي، والزعيم يسعى لتصحيح المسار والنصر يراقب من بعيد

تتحدد ملامح المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم فيما تبقى من الموسم، عندما يستقبل الاتحاد ضيفه الهلال في قمة مباريات الجولة يوم السبت.

صراع الصدارة بين الهلال والاتحاد

وبعد تبادل الصدارة في الجولات الماضية أو تقاسمها، انفرد الاتحاد بها بـ 52 نقطة متقدمًا بفارق أربع نقاط على الهلال الذي تعثر في آخر جولتين ليتراجع للمركز الثاني بعدما حقق فريق المدرب جورجي جيسوس فوزًا واحدًا في آخر أربع مباريات.

وستكون لدى الاتحاد الفرصة للتقدم بفارق سبع نقاط على الهلال في حالة تحقيق الفوز على ضيفه الذي ألحق به خسارته الأولى في الموسم الحالي عندما تفوق بنتيجة 3-1 في مباراة الدور الأول.

وكانت أغلب نتائج المواجهات السابقة في صالح الهلال، قبل أن ينجح الاتحاد في التفوق بكأس ملك السعودية بركلات الترجيح ليتقدم للدور قبل النهائي، وهو ما يأمل المدرب لوران بلان في تكراره ليواصل فريقه تعزيز صدارته.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في كامل جاهزيته بقيادة كريم بنزيمة، الذي سجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في آخر ست مباريات.



وأظهر بنزيمة تفاهما مع ستيفن برجفاين وحسام عوار في الفوز الكبير 4-1 على الوحدة بعد سقوط الهلال في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه الرياض.



وعلى الجانب الآخر، يقدم سالم الدوسري وماركوس ليوناردو أداءً رائعًا في خط الهجوم بالإضافة للوافد الجديد كايو لكن الهلال يتمنى أن يتعافى الهداف ألكسندر ميتروفيتش من الإصابة التي لحقت به الشهر الماضي في الخسارة من الاتحاد في كأس الملك.

ويدخل الهلال المباراة وهو منتشي بتفوقه قاريًا بعدما تصدر مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز 2-0 على الوصل ليرفع رصيده إلى 22 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي الذي حل في المركز الثاني.

النصر يراقب من بعيد

يستضيف النصر، الثالث وله 44 نقطة، منافسه الاتفاق يوم الجمعة وهو يأمل أن تكون نتيجة مباراة القمة في صالحه أملًا في الاقتراب من الصدارة.

ولن تكون مهمة النصر سهلة أمام الاتفاق، العاشر وله 25 نقطة، الذي خسر في المباراة الماضية 2-1 أمام الفتح متذيل الترتيب ليتعرض المدرب سعد الشهري للخسارة الأولى في ثلاث مباريات بعد فوزين بعدما حل محل ستيفن جيرارد.

وفي اليوم ذاته يستقبل القادسية الرابع، المتأخر بفارق الأهداف عن النصر، منافسه الأخدود الذي يبتعد بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

ويحل الأهلي ضيفا على ضمك سعيا للتعافي من الخسارة في الجولة الماضية أمام النصر والتي جعلته يبتعد عن المربع الذهبي بست نقاط.



و تفتتح الجولة غدا الخميس بمواجهة الفتح للعروبة والفيحاء للخليج والرياض للرائد ويلعب الخلود مع الوحدة والتعاون مع الشباب يوم السبت.

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