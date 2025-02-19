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رياضة

الشباب والرياضة تنظم دورة رمضانية للعاملين بالحكومة وأسرهم في العاصمة الإدارية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة في إحدى الدورات الرمضانية العام الماضي

تنظم وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدورة الرمضانية للعاملين بالحكومة والمنتقلين إلى سكن العاملين وأسرهم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

تشمل الدورة الرمضانية منافسات في عدد من الألعاب الرياضية، وهي: كرة القدم (للفئات العمرية من 30 سنة فما فوق، ومن 10 إلى 16 سنة)، تنس الطاولة، والدومينو.

ومن المقرر أن تقام الفعاليات تحت إشراف الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وذلك خلال الفترة من 7 مارس 2025 وحتى 26 مارس 2025، حيث ستُجرى المباريات على الملاعب المفتوحة بمنطقة "زهرة العاصمة" خلال شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا الحدث تأكيدًا على رؤية الدولة نحو تطوير قاعدة رياضية قوية من الكوادر المؤهلة، وتعزيز الدور المجتمعي للرياضة، في إطار التزام وزارة الشباب والرياضة بتوفير الدعم والفرص اللازمة للنهوض بالرياضة والثقافة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أن اشتراك العاملين وأسرهم في الدورة الرمضانية سيكون من خلال التسجيل على الرابط.

 

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة مركز شباب الاستاد ببورسعيد لبحث موقف المقر الجديد

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الاستاد بمحافظة بورسعيد، وذلك  لبحث الموقف الحالى للمركز وتنفيذ قرار النقل للأرض الجديدة المخصصة فى حى الشرق والتي تم تخصيصها من قبل محافظة بورسعيد  كقطعة أرض بديلة للمركز، لتنفيذ استاد المصري البورسعيدي وتنفيذ المخطط الاستثماري الخاص باستاد المصري الجديد والجاري تنفيذه.

واستعرض عبد الرحمن بصلة رئيس مجلس إدارة المركز المخطط العام للأرض الجديدة والرسومات والتصميمات ومراحل التنفيذ وأعمال الطرح.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة مركز شباب الاستاد ببورسعيد لبحث موقف المقر الجديد
أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة مركز شباب الاستاد ببورسعيد لبحث موقف المقر الجديد

وطالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بضرورة  تكاتف الجميع بهدف الحفاظ على اسم وتاريخ مركز شباب الإستاد بكل أعضاءه ولاعبيه وأضاف وزير الرياضة لدينا جميعًا هدف قومي وهو الانتهاء من تنفيذ ستاد المصري ببورسعيد الجديد وعلينا ان نتكاتف جميعًا من اجل الانتهاء منه.

وأعرب أشرف صبحي عن تقديره للواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والذي قام بتوفير قطعة أرض للمركز على مساحة 17 ألف متر كمقر جديد وبديل للمقر القديم والذي دخلت قطعة الأرض القديمة ضمن مشروع تنفيذ ستاد المصري والمخطط الاستثماري الجاري تنفيذه بالوقت الحالي.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة مركز شباب الاستاد ببورسعيد لبحث موقف المقر الجديد
أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة مركز شباب الاستاد ببورسعيد لبحث موقف المقر الجديد

وفي نهاية اللقاء وعد وزير الشباب مجلس إدارة مركز شباب الاستاد بتحمل الوزارة لكافة الأعباء المالية للمركز خلال الفترات الماضية من أجل ضمان استمرار المركز في تقديم مختلف أنشطته الرياضية والشبابية لحين الانتهاء من تنفيذ المقر الجديد خلال الفترات القليلة القادمة.

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