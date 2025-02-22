القبض على مسئولي مصنعين لإنتاج الأسمدة المغشوشة فى الصف

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط المسئولين عن مصنعين لإنتاج الأسمدة المغشوشة فى منطقة الصف.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة تمهيدًا لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



ضبط مصنعين لإنتاج الأسمدة المغشوشة فى الصف

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنعين المشار إليهما وأمكن ضبط مالكيهما، وضُبط بداخلهما (410 اطنان مواد خام تستخدم فى تصنيع الأسمدة "مجهولة المصدر"، 260 طن منتج نهائى لأسمدة زراعية مغشوشة وغير مسجلة بالجهات المعنية المختصة "- 2 خط إنتاج بمشتملاتهما)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



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