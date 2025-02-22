أسعار الذهب تتجه لتسجيل مستويات قياسية جديدة.. 225 جنيها زيادة في سعر الجرام منذ بداية الشهر الجاري.. وخبير يكشف توقعات المعدن الأصفر خلال المرحلة المقبلة

شهدت أسعار الذهب خلال شهر فبراير الجاري ارتفاع كبير في الأسعار وسط توقعات بالمزيد داخل الأسواق المحلية والبورصات العالمية حيث توقعت بعد المؤسسات الاستثمارية والبنوك الدولية أن يتخطى سعر الأونصة 3100 دولار.

وزاد سعر الجرام 21 ما يقرب من 225 جنيه في الأسواق المحلية خلال الشهر الجاري وسط توقعات من العاملين في السوق المحلي بزيادة الأسعار خلال العام الجاري ووصوله لمستويات قياسية جديدة.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4145 جنيها ”للبيع".

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3548 جنيها “للبيع”.

مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

فجر سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، مفاجأة بشأن توقعات أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وقال: "السؤال دلوقتي احنا رايحين فين في اسعار الذهب، اعتقد اننا ذاهبون لقمة الذهب عيار 21 ما بين 4175 الي 4200 جنيها للجرام وبعدها هدوء نسبي أو مرحلة جني أرباح وينخفض قليلا".

وبسؤاله: هل 2025 سوف نشهد تسجيل جرام الذهب عيار 21 سعر 5000 جنيها، علق: "في ظل هذه الظروف قد نصل نهاية العام لهذا السعر بعدما توقعت وصول السعر الي 4000 جنيها بداية العام الجاري، ونحن الان على مشارف الـ3000 دولار لأوقية وهذا سيتحقق قريبا".

أسعار الذهب العالمية في البورصة



شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات أمس، لتنزل عن المستوى التاريخي الذي سجلته في الجلسة السابقة، لكنها ما زالت في طريقها نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مستفيدة من الإقبال على الملاذ الآمن وسط مخاوف من خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية والتي قد تشعل فتيل حروب تجارية وتؤجج التضخم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2927.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولار الخميس.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2942 دولارا.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات المخاطر الجيوسياسية والتضخم.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 32.79 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 970.28 دولار ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 969.84 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وتراجع البلاتين بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن، فيما ارتفعت الفضة بأكثر من اثنين بالمئة والبلاديوم بواحد بالمئة.

توقعات أسعار الذهب في 2025

رفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في نهاية العام 2025 إلى 3100 دولار للأونصة، ارتفاعا من 2890 دولارا، مستشهدا بالطلب المستمر من البنوك المركزية.

ويقدر البنك أن "الطلب الأعلى هيكليا من البنوك المركزية سيزيد سعر الذهب 9% بحلول نهاية العام، وهو ما يقترن بتعزيز تدريجي لحيازات الصناديق المتداولة مع انخفاض أسعار الفائدة على الأموال".

غير أنه إذا ظلت حالة عدم اليقين السياسي، بما في ذلك مخاوف الرسوم الجمركية، مرتفعة، يتوقع "جولدمان" إمكان ارتفاع الذهب إلى 3300 دولار للأوقية بحلول نهاية العام.

توقعات البنوك المركزية حول الذهب

كما عدل البنك توقعاته لطلب البنوك المركزية بالزيادة إلى 50 طنا شهريا من التقدير السابق البالغ 41 طنا. وقال "غولدمان" إنه إذا بلغ متوسط المشتريات 70 طنا شهريا، فقد ترتفع أسعار الذهب إلى 3200 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025.

وعلى العكس من ذلك، إذا أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة، يتوقع "جولدمان" أن يصل الذهب إلى 3060 دولارا للأونصة في الفترة نفسها.

وفي تكرار لتوصيته بشراء الذهب، قال "جولد مان ساكس" إنه في حين أن انخفاض حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى تراجع تكتيكي في الأسعار، فإن مراكز الذهب الطويلة تظل تحوطا قويا.

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